Lindy Waters III donne la victoire aux Warriors d’un « buzzer beater »

On peut appeler ça une bonne première impression. Récupéré cet été par les Warriors, Lindy Waters III a ainsi offert la victoire à sa nouvelle équipe d’un « buzzer beater », en présaison, face aux Clippers !

À Honolulu, alors que les Clippers menaient de deux points, l’ancien d’Oklahoma City a profité du système de Steve Kerr pour obtenir un tirs à 3-points ouvert, qu’il a donc converti à la sirène (91-90). Même si l’enjeu sportif d’une victoire en présaison est nul, c’est une bonne introduction, et un sacré boost de confiance pour l’arrière.

« Quelle superbe façon de finir une superbe semaine » ne pouvait qu’apprécier Steve Kerr.

L’entraîneur chantait évidemment les louanges de son nouveau joueur, meilleur marqueur de son équipe avec 15 points à 5/7 de loin en sortie de banc. Un joueur qui colle au jeu des Warriors.

Déjà fan lorsqu’il était au Thunder

« C’est un très bon shooteur, mais il est plus que ça » assurait le technicien. « Il a de la taille et il n’est pas juste là à attendre les tirs. Comme vous l’avez vu sur son dernier shoot, il a profité d’un écran. Donc c’est un bon shooteur en mouvement, et il comprend aussi le jeu. Nous sommes vraiment ravis de l’avoir avec nous. »

Steve Kerr rajoute ainsi que les Warriors appréciaient ainsi ce qu’ils voyaient à chaque fois qu’ils l’affrontaient avec le Thunder, et que c’est pour ça qu’ils ont fait l’échange pour le récupérer.

De quoi finir la soirée avec des sourires côté Golden State, alors que Stephen Curry était beaucoup moins chaud que lors de la finale olympique, et que le cinq majeur (Stephen Curry, De’Anthony Melton, Jonathan Kuminga, Draymond Green, Trayce Jackson-Davis) a globalement eu beaucoup de mal à fonctionner ensemble, n’arrivant pas à trouver de rythme collectif face à un trio Harden – Powell – Zubac déjà plutôt bien en place de son côté.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.