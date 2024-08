A sa manière, Brandin Podziemski va tenter de faire oublier Klay Thompson

Son nom est fréquemment revenu dans les discussions d’échange cet été et pourtant Brandin Podziemski est toujours un joueur des Warriors. Que ce soit lors des pourparlers avec les Clippers pour une arrivée de Paul George ou lors des discussions pour un échange de Lauri Markkanen, Brandin Podziemski a toujours été exclu des négociations par le management de Golden State.

« Beaucoup d’autres équipes appellent pour toi », l’a prévenu Mike Dunleavy Jr. « Ils te veulent, mais tu n’iras nulle part. Tu es avec nous. Il m’a dit : ‘tu n’as rien à craindre. Tu es une priorité ici’. J’apprécie cela, comme je suis un rookie et que j’entame ma deuxième année. Entendre cela de la part d’une organisation aussi prestigieuse, ça fait du bien. On tient à moi et j’apprécie. »

Cette marque de confiance vient sans doute du fait que la franchise prévoit de l’introniser dans le cinq de départ après le départ de Klay Thompson aux Mavericks. Mais remplacer une légende de la franchise n’effraie pas le jeune joueur.

« Lorsque tu fais quelque chose de bien dans la vie, cela crée des attentes », explique Podziemski. « Je n’y penserai pas en jouant, mais je sais juste qu’avec ce que j’ai fait pendant toute l’intersaison, je sais à quel point je vais être un meilleur joueur. Évidemment, j’ai des attentes envers moi-même. C’est mon travail. Mais je ne pense pas qu’il y ait une quelconque nervosité à dépasser les attentes. Je vais juste être moi-même. »

Tripler son nombre de 3-points !

Ce ne sera pas une mince affaire car Klay Thompson était encore le 2e meilleur marqueur des Warriors la saison passée, et l’un des meilleurs shooteurs de l’histoire. Mais Brandin Podziemski peut apporter autre chose, comme de la création, mais aussi de la défense. La saison passée, il était numéro 1 aux passages en force provoqués (38).

« Je suis vraiment satisfait d’être capable de rester devant mon adversaire », affirme-t-il. « J’ai davantage confiance en mes capacités défensives. J’ai été dans une position l’an dernier où parfois je ne me sentais pas à l’aise, j’espérais tenir le gars devant moi. Maintenant, c’est un peu comme si je m’y étais préparé. C’est quelque chose que je veux montrer au camp d’entraînement. »

Offensivement aussi l’arrière devra assumer de nouvelles responsabilités que ce soit balle en main, mais également avec plus de tirs que les Warriors vont lui attribuer. La saison dernière, il tirait tout de même à 38.5 % de loin mais avec seulement 3.2 tentatives par match.

« L’un de leurs principaux objectifs est que je tire plus de 3-points », conclut celui qui a fait partie de la ‘All-Rookie First Team’. « Je ne connais pas mes chiffres, mais j’ai tiré avec à un assez bon pourcentage. Je n’ai juste pas réussi à faire assez de tentatives. Ils veulent que j’en tire entre huit et dix par match. C’est ce qu’ils m’ont dit. De tous types : en sortie de dribble, en sortie d’écran ou en ‘catch-and-shoot’. »