Les Warriors ne voulaient pas lâcher Andrew Wiggins et Jonathan Kuminga pour Paul George…

Si les Warriors ont semble-t-il fait une croix sur Klay Thompson, ils avaient un plan B exceptionnel avec Paul George. L’ailier All-Star a fait jouer sa clause libératoire et fait une croix sur une dernière saison à 49 millions de dollars. Selon ESPN, dès les premières heures de la « free agency », il va s’entretenir avec les Clippers, les Sixers et le Magic. Pas les Warriors, et The Athletic confirme que la franchise a pourtant tout tenté pour l’attirer.

Les dirigeants étaient tellement chauds sur « PG13 » qu’ils étaient prêts à faire tapis pour le recruter. Nos confrères révèlent ainsi que jusqu’à samedi soir, les Warriors étaient persuadés de pouvoir faire craquer les Clippers dans le cadre d’un « sign-and-trade ». Plusieurs formules étaient sur la table, en fonction des besoins à court ou moyen terme des Lakers. Les joueurs impliqués étaient Andrew Wiggins, Chris Paul, Jonathan Kuminga ou Moses Moody et d’un premier tour de Draft.

Les Clippers n’ont pas cédé, et c’est peut-être parce que les Warriors ne voulaient pas lâcher Andrew Wiggins et Jonathan Kuminga dans le même « package ». A aucun moment, ils n’ont inclus les deux joueurs dans une même offre, et c’est peut-être ce qui a fait capoter les discussions…