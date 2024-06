Klay Thompson va quitter les Warriors et les Lakers sont sur le coup !

C’est la fin d’un chapitre et même d’une dynastie ! The Athletic annonce que les Warriors se préparent à perdre Klay Thompson, et que pour l’aider à signer où il le souhaite, ils pourraient mettre en place un « sign-and-trade ». Trois franchises seraient particulièrement intéressées par ses services : les Lakers, les Clippers et les Mavericks. Le quadruple champion NBA serait « déterminé » à trouver une nouvelle équipe, et il souhaiterait rester à l’Ouest. Ce qui élimine les éventuelles pistes de Philadelphie et Orlando, qui ont les moyens de se l’offrir.

A Golden State depuis toujours, Thompson n’a plus aucun contact avec ses dirigeants depuis deux semaines, et aucune offre n’a été faite. Ce qui coince, c’est la durée d’un éventuel contrat. Les Warriors ne veulent pas aller au-delà de deux ans, alors que le « Splash Brother » souhaite un contrat d’au moins trois saisons.

Il se verrait bien jouer avec LeBron James…

Il faudra surveiller de près la piste Clippers puisque Paul George a choisi de faire jouer sa clause libératoire, et les deux formations pourraient monter un double « sign-and-trade » pour s’échanger les deux joueurs. Pour les Mavericks et les Lakers, il faudra cumuler au moins deux ou trois joueurs pour que les salaires collent. A moins que Thompson n’accepte de jouer pour la « mid-level exception » fixée à 12.9 millions de dollars. Il serait « intrigué » à l’idée de jouer avec LeBron James…