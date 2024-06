Les Nuggets intéressés par Paul George ou Klay Thompson ?

Va-t-on assister dans les prochains jours à un jeu de chaises musicales entre Paul George, Kentavious Caldwell-Pope et Klay Thompson ? On le sait : le premier envisage de quitter les Clippers, qui ne veulent lui proposer qu’un contrat max de trois ans, quand lui veut un bail de quatre ans.

Plusieurs équipes surveilleraient donc la situation, et on parle notamment des Sixers (même si l’intérêt de Philadelphie semble s’être émoussé) ou encore des Warriors.

D’après The Athletic, les Nuggets s’étaient également renseignés, la franchise étant prête à offrir le contrat de quatre ans désiré par « PG13 ». Mais pour le faire venir dans le Colorado, il aurait fallu monter un « sign-and-trade », Denver acceptant de lâcher Michael Porter Jr. et Zeke Nnaji dans l’opération. Là où ça a coincé, c’est que les Clippers réclamaient aussi pas mal de choix de Draft, et que les Nuggets trouvaient que ça faisait beaucoup.

Céder Michael Porter Jr, Zeke Nnaji mais également des choix de Draft limitait trop la capacité des Nuggets à entourer son duo Jamal Murray – Nikola Jokic à moyen terme, dans une NBA aux règles plus strictes.

Mais la piste Paul George n’est pas la seule envisagée à Denver, The Athletic évoquant l’option Klay Thompson, si ce dernier n’arrive pas à se mettre d’accord avec les Warriors et que Kentavious Caldwell-Pope s’en va. Les Sixers et le Magic, également en quête de shooteurs, pourraient également être des points de chute pour le « Splash Brother ».

« KCP » serait lui aussi ciblé par Philadelphie et Orlando, même si Marc Stein évoque une autre piste, Dallas. En notant tout de même que les Nuggets n’ont pas très envie de négocier un « sign-and-trade » avec les Mavs.