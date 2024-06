La piste menant à Paul George se refroidit chez les Sixers

Les clins d’œil de Joel Embiid dans sa direction, sans effet ? Selon Shams Charania, la piste Paul George se refroidit chez les Sixers. L’intérêt de Philadelphie aurait « considérablement diminué » ces derniers jours.

Selon l’insider, les Sixers devraient être agressifs ailleurs, avec leur flexibilité salariale et leur capital à la Draft de la semaine prochaine. On rappelle qu’ils disposent, pour l’heure, de choix modestes (16e et 41e pick).

Le joueur des Clippers est pourtant le plan A de l’équipe depuis sa sortie de route prématurée en playoffs face aux Knicks. Disposant de 65 millions de dollars à injecter, le président des 76ers, Daryl Morey, n’a pas caché son désir d’ajouter un autre joueur d’élite à l’intersaison, aux côtés de Joel Embiid et de Tyrese Maxey.

Quel autre ailier ?

Début mai, le dirigeant a même déclaré aux journalistes qu’il recherchait « un ailier qui peut faire la différence en playoffs », ce qui a renforcé les spéculations autour de Paul George. Mais dans son podcast, Paul George a récemment expliqué que les joueurs « parlent entre eux » sur les dirigeants adverses et son coéquipier aux Clippers, James Harden, n’avait sans doute pas beaucoup de choses positives à dire sur le GM des Sixers…

Si cette piste n’était plus d’actualité, Philadelphie devrait donc se tourner vers les autres options évoquées jusqu’ici. À savoir Jimmy Butler, Brandon Ingram, OG Anunoby, Zach LaVine ou… LeBron James.

The Athletic a notamment rapporté que les Pelicans venaient de contacter les Sixers de Philadelphie au sujet d’un possible échange de Brandon Ingram, que l’équipe de La Nouvelle-Orléans ne souhaiterait pas prolonger.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.2 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.9 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 3.0 0.7 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.4 2.8 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.8 5.7 3.3 3.0 2.0 2.7 0.5 22.0 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.7 5.2 2.4 1.2 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 Total 867 34 44.0 38.5 85.4 0.8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.