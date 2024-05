Du bout du banc au meilleur cinq des rookies, Brandin Podziemski tient sa revanche

Brandin Podziemski est devenu le premier Warrior, depuis Eric Paschall en 2020, à faire partie de la All-Rookie First Team. Avant eux, il y avait eu Harrison Barnes en 2013, Klay Thompson en 2012 et Stephen Curry en 2010.

Son coéquipier Trayce Jackson-Davis échoue lui à un vote de la Second Team et cette petite voix prive les Warriors d’une doublé présence dans les All-Rookie Teams. Cela aurait été une première depuis 1981 pour la franchise, qui avait placé à l’époque Joe Barry Caroll et Larry Smith, dans les deux meilleurs cinq des débutants.

Félicité par Steve Nash, sorti comme lui de Santa Clara, Brandin Podziemski accompagne Victor Wenbanyama, Chet Holmgren, Brandon Miller et Jaime Jaquez Jr. dans le cinq de l’année.

« Être le 19e choix dans une franchise où peu de rookies peuvent jouer et finir All-Rookie donne du crédit à mon éthique de travail, mais aussi à mes coéquipiers, aux entraîneurs et aux dirigeants pour m’avoir donné une opportunité », remercie ainsi l’arrière.

Un retour des abysses

Pourtant, la jeune carrière de Brandon Podziemski n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Lors de sa première saison à l’université, il avait ainsi ciré le banc à Illinois. C’est pour cette raison qu’il est parti ensuite à Santa Clara dans une fac’ de moindre envergure, mais pour jouer davantage.

« J’étais énervé parce que je n’avais pas joué les premiers matchs. J’avais remis en question mes capacités, » admet Brandon Podziemski. « Est-ce que j’étais assez bon pour jouer ? Je devais vraiment penser à tout ça, si c’était quelque chose que je voulais vraiment faire, je devais me battre pour. Et je l’ai fait parce que j’aime ce sport. Et voilà où nous en sommes aujourd’hui, deux ans après avoir été transféré d’Illinois. Cela a été une beau parcours. De voir comment j’ai grandi, me suis développé, ce que je suis devenu en tant que personne, en tant qu’homme et en tant que joueur. »

Brandon Podziemski a même pu jouer pour la première fois devant sa famille dans son Wisconsin natal. Il était déjà venu jouer dans le coin avec Illinois mais le gaucher n’était pas sorti du banc. En revanche, pour son premier match à Milwaukee, il avait brillé pour une 10e titularisation avec 23 points et 10 rebonds.

« Je me souviens avoir joué à Marquette quand j’étais à Illinois », se souvient Brandin Podziemski. « Il y avait beaucoup de monde et je n’avais même pas enlevé ma tenue d’échauffement. Connaître cette sensation, puis revenir deux ans plus tard, de bien jouer, même si nous avons perdu, la boucle était bouclée. »