Après Jordan Poole et Kevon Looney, c’est au tour de Brandin Podziemski d’être le local de l’étape lorsque les Warriors se déplacent à Milwaukee. Cela n’arrive qu’une fois par an, et pour cette première dans la ville où il a grandi et où il a joué jusqu’au lycée, le rookie n’a pas déçu avec 23 points et 10 rebonds !

Stephen Curry laissé au repos, Brandin Podziemski fêtait sa 10e titularisation et il a brillé. « C’était super, même si nous n’avons pas gagné, et c’est le plus important… » regrette-t-il. « Mais revenir devant un environnement que j’ai déjà connu et devant beaucoup de gens que je connais, c’est vraiment un moment surréaliste pour moi ».

Même sa prof’ d’anglais était là ! « Elle m’a dit qu’elle était contente que j’aie choisi d’aller dans une école militaire car sinon j’aurais mal tourné ! » sourit-il.

Le sens du jeu et du talent

De plus en plus à l’aise, le rookie des Warriors n’hésite plus à aller au dunk, et ou à laisser libre cours à sa création. De quoi enthousiasmer Steve Kerr.

« Brandin a été fantastique », résume l’entraîneur des Warriors. « En l’absence de Steph, nous avions besoin de son agressivité et il s’est montré à la hauteur. C’est un joueur très malin. Il sait comment atteindre le cercle, et il maitrise l’Eurostep. Il a tout simplement le sens du jeu et du talent. Il a pris 10 rebonds. C’est l’une des choses que nous aimons chez lui. Il semble toujours avoir une longueur d’avance sur le jeu ».