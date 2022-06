Kevon Looney et Jordan Poole font la fierté de Milwaukee

Pendant quatre ans, Larry Harris a été le GM des Bucks, entre 2003 et 2007. Il n’a pas fait de miracles, ni réalisé de coups mémorables. On ne retient vraiment que son premier choix de Draft en 2005, avec Andrew Bogut.

Il est même resté presque 20 ans dans les bureaux de la franchise de Milwaukee, avant de rejoindre les Warriors en 2008. Il est aujourd’hui assistant GM de Bob Myers en Californie.

« J’ai vécu pendant 28 ans à Milwaukee et je le disais aux gars de Golden State : il faut drafter des joueurs de Milwaukee… En fait, non, je ne disais pas ça… », en sourit-il désormais pour le Milwaukee Journal-Sentinel.

Il aurait pu pourtant car l’Etat du Wisconsin et la ville de Milwaukee ont des talents. La preuve puisque deux finalistes 2022 des Warriors viennent de là-bas : Jordan Poole et Kevon Looney.

Les deux jeunes joueurs sont nés dans la ville des champions 2021 et y ont joué jusqu’au lycée avant de partir, pour leur carrière universitaire, à UCLA pour l’intérieur, à Michigan pour l’arrière.

« En fin de premier tour, il n’y a que 10 % des joueurs qui restent dans la ligue. Non seulement ils sont encore là, mais apportent beaucoup et sont essentiels pour nous »

On a ensuite retrouvé ce duo à la Draft, à chaque fois en fin de premier tour. Kevon Looney a été choisi en 30e position en 2015, Jordan Poole deux places plus haut, 28e en 2019.

« Avoir Looney à la 30e place, Jordan en 28e… Ça n’arrive jamais », se réjouit Steve Kerr. « C’est phénoménal ce qu’ont réalisé les dirigeants avec ces choix-là. En fin de premier tour, il n’y a que 10% des joueurs qui restent dans la ligue. Non seulement nos joueurs sont encore là, mais ils apportent beaucoup et sont essentiels pour nous. »

Toujours au rayon talent de Milwaukee, on peut aussi penser à Tyler Herro, élu meilleur sixième homme de la saison, à Miami. Sans oublier Tyrese Haliburton, né à Oshkosh, qui se trouve à moins de 150 kilomètres de la plus grande ville de l’État. Alors, quel est le secret de Milwaukee et du Wisconsin ?

« Ce que je dis en général, c’est que dans le Wisconsin, les enfants sont ancrés dans la réalité », tente d’expliquer Larry Harris. « Ils ont de bonnes familles, une bonne éducation. Les valeurs familiales sont importantes dans le Wisconsin. J’ai toujours pensé qu’élever des enfants là-bas, c’était une bonne chose. »

Comme c’est applicable ailleurs aux États-Unis ou même dans le monde, le mystère demeure : comment et pourquoi ces enfants deviennent-ils des joueurs NBA ?

« Les joueurs sont des bosseurs », poursuit l’ancien dirigeant des Bucks. « Ils sont toujours à la salle ou sur des terrains extérieurs pour essayer de progresser. Quand on faisait des recherches sur Kevon et Jordan, en parlant avec des contacts de lycée, et plus loin encore dans le processus de la Draft, on avait toujours le même retour : ils sont constamment à la salle, veulent jouer et veulent s’améliorer. »

Là encore, ce n’est pas propre à la ville de Milwaukee, mais le plus important, c’est que les deux s’épanouissent ensemble en NBA.