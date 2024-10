Waters sort la tête de l’eau

On n’avait plus trop revu Lindy Waters III depuis la présaison où il s’était plutôt illustré positivement, avec notamment un « buzzer beater » face aux Clippers à Hawaï. La blessure de Stephen Curry, combinée à celles de De’Anthony Melton et Andrew Wiggins a quelque peu rebattu les cartes en terme de temps de jeu sur les postes extérieurs. Et Lindy Waters III en a donc profité pour saisir sa chance cette nuit face aux Pelicans et se montrer sous son meilleur jour.

Plus qu’un simple relais en sortie de banc, l’ancien pensionnaire d’Oklahoma State a carrément été l’un des boosters qui ont contribué à inverser le cours du match. Par son agressivité, son adresse au tir et sa justesse, il s’est notamment illustré par un gros passage au début du troisième quart-temps pour permettre à Golden State de repasser devant et de finir fort.

De l’ombre à la lumière

Après la rencontre, Steve Kerr a exprimé sa satisfaction d’avoir pu récompenser un joueur méritant, qui a su faire preuve de patience et répondre présent lorsqu’on a fait appel à lui.

« Je l’ai dit depuis le premier jour du camp d’entraînement, ce gars est un vrai joueur de basket », a déclaré l’entraîneur des Warriors. « Le jeu est fluide quand il est sur le terrain. Ce n’est pas seulement parce que c’est un bon shooteur. Ce sont aussi les tirs qu’il ne prend pas, grâce à sa patience, ce sont les coupes qu’il fait vers le panier, c’est le fait d’aller au combat défensivement ».

Auteur de 21 points à 8/13 au tir, à deux points de son record en carrière, il a également compilé 8 rebonds et 4 passes décisives (deux records en carrière), pour terminer avec un +/- de +26, de loin le meilleur de l’équipe, et avec la victoire au bout. On n’es pas loin de la soirée parfaite…

« Ça fait toujours du bien. Je viens et je travaille chaque jour, que mon nom soit appelé ou pas. Je reste la même personne. Mais ça fait du bien de gagner, surtout après la façon dont on a entamé le match. On n’a pas regardé le score on a su rester concentrés, possession après possession », a-t-il déclaré après la rencontre.

Conscient de son rôle

Alors qu’il ne comptait que 13 minutes de temps de jeu en tout et pour tout depuis le début de la saison régulière, Lindy Waters III a ainsi bénéficié de 31 minutes cette nuit, et sa performance pourrait bien inciter Steve Kerr à le maintenir à ce niveau en l’état. De son côté, le joueur ne revendiquera rien, qu’il soit à nouveau sollicité ou pas.

« Je suis reconnaissant de ce que j’ai », a déclaré Waters. « Je ne peux pas être gourmand et avoir une mauvaise attitude quand je viens, que j’aie du temps de jeu ou non. Je serai la même personne tous les jours. J’aurai toujours le sourire et j’encouragerai mes coéquipiers. Quel que soit mon rôle, je l’accepterai. Je veux juste que l’équipe gagne. Je dois juste être toujours prêt. C’est ma mentalité ».

Les deux équipes se retrouvent en « back-to-back » dès ce soir, toujours sur le parquet de Golden State. Cette fois, les Pelicans seront prévenus.

Lindy Waters III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 25 19 40.6 36.3 80.0 0.2 2.7 2.9 1.0 1.2 0.8 0.4 0.3 8.0 2022-23 OKC 41 13 39.3 35.8 80.0 0.4 1.4 1.8 0.7 1.0 0.3 0.2 0.3 5.2 2023-24 OKC 38 7 47.1 43.5 100.0 0.2 0.9 1.1 0.6 0.6 0.1 0.2 0.2 3.6 2024-25 GOS 4 11 68.4 58.3 100.0 0.8 1.8 2.5 1.2 1.2 0.5 0.0 0.0 8.8 Total 108 12 42.6 38.3 82.8 0.3 1.5 1.8 0.8 0.9 0.4 0.3 0.2 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.