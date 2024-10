Librairie | Le tour du monde des playgrounds et des salles d’exception

Au milieu des nombreuses sorties de livres sur le basket, on s’est arrêté sur cet ouvrage original : « Basketball, le Tour du monde des playgrounds et des salles d’exception« . Paru chez Talent Sports, ce très beau livre combine les clichés de Charly Genar et d’autres photographes avec les écrits d’Elvis Roquand, et on ne peut s’empêcher de voir une filiation avec les ouvrages du photographe et réalisateur Kevin Couliau.

La bonne idée, c’est d’alterner, donc, entre des playgrounds célèbres comme ceux de Venice Beach et de New York (The Cage, Rucker Park), et des salles mythiques comme le Madison Square Garden et la BeoArena de Belgrade. Les Jeux olympiques de Paris ne sont pas oubliés avec le terrain de 3×3 à la Place de la Concorde et Bercy.

Des petits bijoux d’architecture

Certains terrains sont des plus exotiques comme les trois playgrounds situés sur l’aéroport de Tempelhof à Berlin, ou La Perla rénové grâce à Carmelo Anthony du côté de San Juan (Porto Rico). Pour les amateurs d’architecture, c’est aussi l’occasion de découvrir les détails intérieurs du Palazzetto dello Sport de Rome, ou extérieurs de la Bilbao Arena.

Le genre d’ouvrage qui mérite sa place sur n’importe quelle table basse dans le salon.

Basketball, le Tour du monde des playgrounds et des salles d’exception

Auteurs : Elvis Roquand et Charly Genar

Editeur : Talent Sports

Prix : 32 euros

Pagination : 224 pages

ISBN : 978-2-37815-410-3

Hachette : 3340211

