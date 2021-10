Quand artistes contemporains et basketball font bon ouvrage

Et Saint Jean-Baptiste devint… Saint « Jean-Michael » Baptiste. Dans le célèbre tableau de Léonard de Vinci (1513), le Saint avait l’index de la main droite pointé vers le ciel, il pose désormais avec un ballon de basket au bout de ce même doigt. Ce détournement, qui ne manque pas d’humour, a été pensé par Émir Shiro, un artiste contemporain « collagiste » français.

Une centaine d’artistes qui, comme lui, ont puisé dans l’univers basket pour leurs travaux sont mis à l’honneur dans « When Basketball Inspires ». Les 300 pages de ce beau livre font naviguer entre les installations artistiques, peintures, sculptures… de David Hammons à Daniel Arsham en passant par Victor Solomon ou Jeff Koons.

Derrière cet ouvrage, il y a un amoureux de l’esthétique des deux univers : Jérémie Nassir. « J’aime bien les beaux bouquins, les beaux objets et le fait de présenter quelque chose de manière différente. C’est comme ça que me suis éduqué dans le domaine de la scénographie », assure ce professionnel de l’événementiel habitué à travailler avec de grandes marques, joint par téléphone.

Stéphane Ashpool et Kevin Couliau sollicités

Cette double passion l’a amené à fonder Trajectoire Studio, qui vise à « tracer des lignes » entre les mondes artistiques et sportifs en général. Selon lui, le basket est et a été une source d’inspiration majeure pour les créateurs, à l’instar d’autres pratiques, comme le skate, qui ont évolué « dans les rues » avec leurs codes vestimentaires, musicaux… « Et la Dream Team de 1992 a fait exploser les barrières et rendu la culture basket beaucoup plus large », juge le quarantenaire, qui a démarré ce projet éditorial il y a un an.

Son livre au rose très pâle, volontairement contemporain et qui attire l’œil, comprend trois grandes parties. Outre le volet principal sous forme de « balade » parmi les travaux des artistes, l’ouvrage s’arrête également en images sur une sélection de terrains de jeu notables d’un peu partout dans le monde. Cette parenthèse a permis d’introduire les interviews de trois acteurs majeurs de cette scène : Stéphane Ashpool (Pigalle), Kevin Couliau (réalisateur-photographe) et Nick Ansom (Venice Basketball League).

La préface ? Un certain Serge Ibaka s’en est chargé. « C’est un joueur assez inspirant avec une vraie histoire sportive, qui a un gros style et qui est beaucoup présent dans la mode », décrit Jérémie Nassir.

Ce dernier s’est déjà fait remarquer il y a deux ans pour avoir monté, à Paris, une exposition artistique autour de la culture basket. 30 artistes et créatifs avaient été invités à investir un espace de 5 000 mètres carrés, avec des œuvres originales, dans l’optique de poser « un nouveau regard sur le basket ».

Exposition réussie à Paris

Ce rendez-vous « a très bien marché », se félicite le passionné, encore surpris par le succès de ce projet « auto-financé ». En quatre jours, plus de 10 000 personnes avaient pris part à cette expérience qui se voulait interactive. Les musées « classiques », du Louvre ou d’Orsay, « ce n’est pas pour moi », confie-t-il. « Je demande qu’on me surprenne, je recherche une expérience. C’est le retour que j’ai eu avec l’expo, le sentiment d’une immersion totale ».

Une partie de « When Basketball Inspires » revient justement sur cette événement dont chaque élément se voulait « instagramable ». S’il réfléchit actuellement à l’idée de s’approprier un autre espace parisien avant Noël, Jérémie Nassir a conscience qu’une deuxième édition demanderait « beaucoup d’investissements financiers ».

Son beau livre, il l’a auto-édité. « C’est une expérience très personnelle », rappelle-t-il. « Je n’ai pas cherché d’éditeur. Trop long et compliqué. » Pour couvrir une partie des frais de production du livre, avec l’ambition d’en tirer 2 000 exemplaires, il a lancé une campagne de financement participatif. « Je ne pense pas business. Je pense d’abord bien faire et faire les choses avec sincérité », termine Jérémie Nassir, persuadé que l’ouvrage plaira autant aux amateurs d’art que de basket.

Livre « When Basketball Inspires »