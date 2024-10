Stats & Highlights | Jordan Hawkins, héros inattendu des Pelicans à Portland

Moins impressionnant que lors du premier match à Miami, Paolo Banchero a laissé Franz Wagner (29 points, 6 rebonds, 5 passes) briller face aux Nets. Son frère Moe a aussi fait des dégâts et c’est un deuxième succès en deux matchs pour le Magic, qui montre ses progrès extérieurs, avec un très bon 15/30 derrière la ligne à 3-points.

Toujours sans Joel Embiid et Paul George, les Sixers perdent un deuxième match de suite, cette fois à Toronto.

Scottie Barnes (27 points, 5 rebonds, 4 passes) s’est vite relancé, alors que Tyrese Maxey a beaucoup shooté, mais a eu toutes les peines du monde à trouver la cible : 24 points à 6/23 dont 2/12 de loin…

Un 17-0 qui change tout pour Houston

Retour perdant pour JB Bickerstaff, qui a reçu un accueil mitigé de la part des fans des Cavaliers pour son retour en ville, avec les Pistons. Un retour entre les huées et les applaudissements, terminé par un succès de Cleveland, malgré les 33 points à 14/24 et 6 passes décisives de Cade Cunningham. Mais aussi ses 9 pertes de balle.

Derrière les 22 points de Jalen Green et les gros « double-double » de Alperen Sengun (16 points, 15 rebonds) et Jabari Smith Jr (14 points, 16 rebonds), les Rockets ont dominé la bataille du rebond et ils ont surtout fait basculer leur match face aux Grizzlies en troisième quart-temps, avec un 17-0 qui leur a permis de filer vers la victoire !

Enfin, malgré le retour aux affaires de Zion Williamson, les Pelicans, désormais privés de Dejounte Murray se sont fait très peur à Portland. Il a ainsi fallu l’intervention de Jordan Hawkins, auteur de 22 de ses 24 points en deuxième mi-temps, pour éviter le pire, alors que Brandon Ingram inscrivait le tir décisif, et que le tandem Herb Jones – Zion Williamson s’unissait pour contrer l’ultime tentative de Anfernee Simons…

Orlando – Brooklyn : 116-101

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 116 BRO 101 TOR 115 PHI 107 ATL 125 CHA 120 CLE 113 DET 101 NYK 123 IND 98 HOU 128 MEM 108 MIL 122 CHI 133 UTH 86 GSW 127 LAL 123 PHO 116 POR 103 NOR 105

Toronto – Philadelphie : 115-107

Cleveland – Detroit : 113-101

Houston – Memphis : 128-108

Portland – New Orleans : 103-105

