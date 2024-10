Avec un immense Trae Young, les Hawks repoussent les Hornets

Les Hornets auront poussé jusqu’en toute fin de match pour espérer inquiéter les Hawks d’un grand Trae Young. Le record à 3-points en carrière de LaMelo Ball (34 points à 9/14 de loin !) et l’efficacité de Miles Bridges (27 points) n’auront pas suffi, et les Hornets s’inclinent 125-120 pour leur deuxième sortie.

Toujours privé de Mark Williams et désormais de Brandon Miller, Charlotte se présente pour son deuxième match de la saison avec un cinq encore remanié. Sous l’impulsion de Trae Young (11 points) et l’hyperactivité de De’Andre Hunter (11 points et 4 rebonds), les Hawks prennent un meilleur départ pour mener 26-21 après douze minutes. Intégré dans le cinq majeur, Seth Curry est le seul à tenter de répondre à l’autorité d’Atlanta.

LaMelo Ball choisit le deuxième quart-temps pour lancer son match. Le meneur accepte le défi imposé par Trae Young et inscrit 18 points avec de l’adresse de loin (4/8).

Actif au rebond, Nick Richards fait respirer Charlotte et permet même à son équipe de dominer sous les cercles (14 rebonds offensifs). Grâce à Miles Bridges, les Hornets tentent de recoller au score avant la pause, mais les 9 points de Hunter permettent aux Hawks de rester en tête de 4 petits points (62 – 58).

Les Hornets ont tout essayé

Les hommes de Charles Lee reviennent en seconde mi-temps plein de bonnes intentions. Tre Mann confirme sa première sortie, et LaMelo Ball se rapproche de son record en carrière à 3-points avec un 7e tir primé ! Résultat, à la faveur d’un 9-1, Charlotte se rapproche d’Atlanta (83-80). Mais l’activité et les drives de Dyson Daniels, bien trouvé par Trae Young, donnent de la confiance à Atlanta.

Les Hornets donnent tout et reviennent à un point des Hawks à l’entame du 4e quart-temps (88-87), mais un ballon perdu de Ball et la connexion Young – Daniels permettent à Atlanta de punir chaque effort adverse. Les deux équipes se rendent coup pour coup et c’est Josh Green, dans le corner, qui permet à Charlotte d’égaliser (90-90).

Dans un grand soir, Trae Young répond derrière la ligne avant d’être imité par Ball qui bat son record en carrière à 3 points (9/14). Dans un dernier effort, Charlotte revient à 3 points à 8 secondes de la fin, mais l’exclusion de Ball sonne le glas des espoirs des Hornets qui s’inclinent 125-120.

CE QU’IL FALLAIT RETENIR

– Trae Young en leader. Le meneur des Hawks continue à porter son équipe. Presque en triple-double et plein de confiance, il noircit la feuille de statistiques avec 38 points, 10 passes et 8 rebonds. On retiendra surtout sa capacité à marquer à chaque fois que les Hornets ont recollé au score. On retrouve le Young All-Star, et c’est une bonne nouvelle pour les Hawks, qui sont à 2-0 après deux matches.

– Un LaMelo record. Après avoir inscrit 34 points dans la victoire des Hornets contre Houston mercredi dernier, le meneur confirme en battant son propre record à 3-points (9/14 de loin). Comme Trae Young, LaMelo Ball a déjà activé le mode « All-Star ».

– Et les Français ? Tidjane Salaün n’a toujours pas joué cette saison, et c’est la faute à une petite entorse à un doigt ! Charles Lee ne veut pas prendre de risque même si le Français est en tenue. Quant à Zaccharie Risacher, il inscrit 5 points en 19 minutes de jeu. Mais l’équipe gagne…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.