Coby White et les Bulls surprennent le duo Antetokounmpo-Lillard

Compteur de victoires débloqué par les Bulls. Après leur défaite inaugurale sur le parquet des Pelicans, les hommes de Billy Donovan ont réagi de la plus belle des façons en s’imposant à Milwaukee (122-133). Ce succès porte la marque d’un grand Coby White (35 points), qui a flirté avec son record en carrière.

Très adroit de loin, à l’instar de toute son équipe (21/47, un record pour eux depuis 2021), l’arrière de Chicago a été très bien soutenu par le reste du cinq majeur des Bulls. Il fallait bien ça pour répondre à un Giannis Antetokounmpo toujours intenable au moment d’attaquer le cercle, et d’un Damian Lillard, lui, à la peine avec son tir à 3-points mais incisif à mi-distance.

Mais les hommes Doc Rivers regretteront de n’avoir pas limité une fois leurs adversaires sous la barre des 30 points sur un quart-temps. Menés d’un petit point à la pause (64-63), les Bulls n’ont cessé de sanctionner quand on leur a donné l’occasion de le faire. Cela s’est notamment vérifié dans le troisième quart-temps, où Chicago a pris ses distances une première fois après un gros passage de White (92-102).

Avec deux paniers primés de suite, AJ Green ramenait alors Milwaukee au contact à l’entame du quatrième. Mais Patrick Williams, aidé par quelques hommes du banc dont Jalen Smith, permettait à Chicago de souffler à nouveau, avant que Coby White ne sanctionne encore derrière l’arc. Avec 13 points d’avance à 8 minutes de la fin, les visiteurs, privés de Lonzo Ball ce soir, ne seront plus vraiment inquiétés.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le cinq des Bulls à plein régime. Si les deux stars d’en face ont beaucoup brillé, Billy Donovan peut se féliciter de la répartition des points et des tickets shoots au niveau de ses titulaires. Coby White a bien sûr crevé l’écran avec sa grosse adresse extérieure, mais Zach LaVine l’a accompagné avec une sortie productive, tandis que le gestionnaire Josh Giddey n’était pas loin d’imiter Nikola Vucevic en terminant avec un double-double. Joueur le plus mobilisé de l’équipe, Patrick Williams a également dépassé la barre des 10 points.

– Le manque de rigueur des Bucks. On parle ici de vigueur défensive, principalement. Car combien de fois les locaux ont marqué un panier avant d’être sanctionnés à peine quelques secondes plus tard, sur les ballons de relance de Chicago ? Beaucoup trop de fois, avec le plus souvent Coby White comme sanction. On pense à cette action à six minutes de la fin du match où Giannis venait de convertir sur la ligne des lancers. La défense des Bucks s’est retrouvée désorientée sur un double écran en tête de raquette, Damian Lillard a voulu venir en aide dans la raquette, lâchant Coby White seul dans le corner à 3-points (109-121)…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.