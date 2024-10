Les Warriors explosent tout sur leur passage : + 41 à Utah !

Comme à Portland, les Warriors sont rentrés doucement dans la rencontre, et comme à Portland, les Warriors ont ensuite tout balayé sur leur passage pour s’imposer 127 – 86 ! Grâce à Lauri Markkanen et Keyonte George, le Jazz avait pris le meilleur départ pour mener 10-2 puis 15-6. Steve Kerr prend un temps-mort, remplace Jonathan Kuminga par Buddy Hield, et ensuite le festival peut commencer !

Hield est le premier à frapper après le temps-mort, imité par Stephen Curry. En trois minutes, les Warriors viennent de signer 13 points pour égaliser (19-19). L’ancien shooteur des Kings est déchaîné, et le cinq « small ball » de Golden State est intenable, et après douze minutes, les Warriors creusent un premier écart (32-24).

Quelle richesse d’effectif !

La machine est lancée, et De’Anthony Melton prend le relais à la manoeuvre pour combiner avec Trayce Jackson-Davis. En face, seul Jordan Clarkson est à son meilleur niveau, et l’écart enfle, minute après minute. Hield, encore lui, plante 11 points de suite pour donner 17 points d’avance (54-37). A la pause, il en est déjà à 24 points avec six paniers primés !

Au retour des vestiaires, même scénario avec Stephen Curry et Draymond Green qui prennent le relais à 3-points. Les Warriors débutent par un 13-3, qui se transforme en 18-4 pour prendre 27 points d’avance (74-47). Steve Kerr peut alors commencer à faire tourner, et la richesse du banc est réellement impressionnante. A chaque entrant, l’écart grimpe pour finalement atteindre les 41 points (127 – 86) !

Ce qu’il faut retenir

– Du jamais vu ! Vainqueurs de 36 points à Portland, puis de 41 points à Utah, les Warriors affichent un différentiel de +77 après deux rencontres. C’est du jamais vu dans l’histoire de la NBA après deux rencontres. Certes, les Blazers et le Jazz sont considérés comme les deux plus mauvaises formations à l’Ouest, mais ça donne une petite idée du potentiel offensif de Golden State.

– Buddy « Splash » Hield. Sixième homme, Hield n’a jamais semblé aussi épanoui dans une équipe. Il dégaine en première intention de n’importe quel endroit du terrain, et ça lui donne même des ailes en défense. Ses deux premières sorties sont idéales, et il termine avec 27 points, 6 passes et 4 rebonds en… 20 minutes !

– La polyvalence d’Andrew Wiggins. Titulaire à l’arrière, Wiggins devient ailier-fort dans le nouveau cinq « small ball », pour épauler Draymond Green. Comme Hield, le Canadien s’éclate dans ce rôle, et à la mi-temps, il avait déjà pris 10 rebonds. Un record en carrière sur une mi-temps !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.