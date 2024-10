Buddy Hield prêt à faire des étincelles chez les Warriors

Avant le début de la présaison, on se demandait qui serait l’arrière titulaire des Warriors en remplacement de Klay Thompson. Deux semaines plus tard, on commence à comprendre que Buddy Hield ne le sera pas, Steve Kerr préférant l’utiliser comme sixième homme.

« Il a le profil, n’est-ce pas ? » a répondu l’entraîneur de Golden State, en sortie de victoire contre Detroit, la quatrième en quatre matchs de présaison. « Il sort du banc et vous pouvez ressentir immédiatement son impact. Il n’a pas peur et on a besoin de ça. On a besoin d’un scoreur qui sort du banc et il a été formidable lors de ses quatre premiers matchs. Je suis vraiment content de lui et ce rôle lui convient à merveille. »

Avec 12.3 points et 59% à 3-points en 16.8 minutes, Buddy Hield se montre effectivement très efficace comme remplaçant, même s’il ne s’agit que de rencontres sans enjeu.

« Peu importe si je suis titulaire ou remplaçant » a-t-il en tout cas assuré. « Peu importe ce que l’équipe a besoin que je fasse, je veux juste être efficace dans mon rôle et jouer au plus haut niveau possible. »

Dites bonjour aux « Splash Buddies »

Habitué à figurer dans le cinq de départ depuis ses débuts en NBA, Buddy Hield s’oriente peu à peu vers un rôle en sortie de banc car, à bientôt 32 ans, c’est celui qui semble taillé pour lui.

« Il ne faut pas se précipiter, il faut être dans le rythme de l’attaque » a détaillé le Bahaméen, qui sort d’une expérience ratée chez les Sixers. « Si on force les choses, c’est l’équipe entière qui se dérègle. Il faut laisser les choses venir à soi tout en restant agressif et je pense pouvoir y arriver. »

« Pour des raisons évidentes » d’après Steve Kerr, il est prévu que Buddy Hield « soit sur le terrain quand Stephen [Curry] ne l’est pas » en saison régulière. Une paire de shooteurs d’exception, que certains surnomment déjà les « Splash Buddies », et qui risque bien d’enflammer les défenses adverses cette saison…

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 * All Teams 82 23 42.6 39.1 84.2 0.4 2.9 3.3 1.5 1.4 0.5 1.2 0.1 10.6 2016-17 * NOP 57 20 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 * SAC 25 29 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25 44.6 43.1 87.7 0.7 3.2 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 32 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 31 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 * All Teams 81 31 40.6 36.6 87.4 0.8 3.5 4.4 2.8 2.3 0.9 1.9 0.3 15.6 2021-22 * SAC 55 29 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2021-22 * IND 26 36 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2022-23 IND 80 31 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 2.0 1.2 1.7 0.3 16.8 2023-24 * All Teams 84 26 43.6 38.6 88.1 0.7 2.5 3.2 2.8 2.0 0.8 1.2 0.5 12.1 2023-24 * IND 52 26 44.3 38.4 84.8 0.7 2.6 3.2 2.7 2.0 0.8 1.2 0.6 12.0 2023-24 * PHL 32 26 42.6 38.9 92.3 0.8 2.3 3.2 3.0 2.1 0.8 1.3 0.3 12.2 Total 632 29 43.4 40.0 86.0 0.8 3.5 4.2 2.6 2.1 0.9 1.7 0.3 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.