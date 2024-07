Buddy Hield et Eric Gordon apprécient le côté physique du basket FIBA

Encore une dernière marche, et les Bahamas créeront l’un des plus gros exploits du basket mondial ! Ce dimanche, les coéquipiers de Deandre Ayton affrontent l’Espagne en finale du TQO de Valence, et le vainqueur ira aux Jeux olympiques. Pour franchir, une à une, les étapes jusqu’à cette finale, la Fédération est allé chercher Buddy Hield et Eric Gordon, et les deux NBAers ne sont pas tétanisés par l’enjeu.

« Je pense qu’on est fait pour ça », assure Eric Gordon. « Nous sommes une très bonne équipe, nous restons calmes. Nous sommes là pour faire face à la tempête et nous avons un bon groupe ». Pour Buddy Hield, « il faut rester humble, regarder les vidéos, se battre et se reposer » car « ce sera un combat de chiens. Ils font bien circuler la balle et ce sont de gros compétiteurs. C’est un privilège d’être là, et on se crée des souvenirs pour la vie ».

Justement, à propos de « combat de chiens », on peut s’attendre à un défi physique face à l’Espagne, et Eric Gordon reconnaît que la NBA devrait s’inspirer du basket FIBA. « Peut-être avec un petit plus de jeu physique » répond-il. « Parfois, ça va un peu trop loin, mais dans l’ensemble, c’est du bon basket. »

Mêmes impressions chez Buddy Hield à propos des règles du basket international.

« J’adore la plupart d’entre elles. Ne serait-ce que la règle des trois secondes. On peut rester un peu plus longtemps, et c’est plus difficile pour les attaques. Mais la FIBA, c’est bien. Ils ont leurs règles, et on s’adapte. C’est plaisant. On ne peut pas s’en plaindre. Il faut juste s’adapter, et c’est ce qui est génial. »