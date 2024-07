JO 2024 : le grand jour des finales pour aller à Paris !

C’est le grand jour pour les derniers candidats à un ticket pour les JO 2024. Les quatre TQO s’apprêtent à livrer leur verdict ce dimanche, puisqu’on connaît les affiches des quatre finales.

Pour rappel, seuls les quatre vainqueurs valideront leur ticket pour le tournoi olympique, où l’on compte déjà la France, la Serbie, l’Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, l’Australie, le Japon et le Soudan du Sud. Premier enseignement : les quatre pays hôtes, la Lettonie, l’Espagne, la Grèce et Porto Rico sont au rendez-vous des finales.

Au TQO de Riga, ce sont le Brésil et la Lettonie qui ont décroché leur place en finale. Les Brésiliens sont venus à bout des Philippines (71-60) en s’appuyant sur la paire Huertas-Caboclo, avec 13 points et 7 passes décisives pour le premier, et 15 points et 11 rebonds pour le second. De son côté, la Lettonie a pour sa part réussi à dompter le Cameroun de Samir Gbetkom, Fabien Ateba et Williams Narace en l’emportant 72-59. Rihards Lomazs (20 points), Rolands Smits (13 points) et Davis Bertans (12 points) ont été les fers de lance de la formation lettone.

Après le succès retentissant de la Grèce de Giannis Antetokounmpo sur la Slovénie de Luka Doncic dans la demi-finale choc de la journée au TQO du Pirée, c’est la Croatie qui a décroché son billet, en s’imposant dans le final face à la République Dominicaine (80-77).

L’expérience des Croates et notamment du trio Hezonja-Saric-Zubac (12, 14 et 25 points) a fait la différence. Les Dominicains pourront tout de même nourrir des regrets après être revenus à -1 à 7 secondes de la fin suite à trois lancers réussis par Jean Montero. Ce dernier a par ailleurs raté sa sortie, terminant à 1/11 au tir, mais Chris Duarte, qui a hérité du dernier tir pour égaliser, n’a pas fait mieux que son coéquipier.

Un superbe Espagne – Bahamas

À Valence, c’est peut-être la finale la plus attendue qui se disputera entre l’Espagne, mastodonte du basket européen, qui sera opposée aux Bahamas, une sélection boostée par la présence des NBAers Eric Gordon, Buddy Hield et Deandre Ayton. Les Espagnols ont dû batailler pour se défaire des Finlandais (81-74), s’en remettant notamment aux 28 points de Willy Hernangomez, sans oublier les 15 points de Lorenzo Brown et Santi Aldama pour assurer dans le dernier acte, alors que la Finlande menait au score à 5 minutes de la fin.

De leur côté, les Bahaméens ont fait le boulot face au Liban (89-72), avec Buddy Hield (19 points, 10 passes décisives) et Deandre Ayton (24 points, 15 rebonds) en double-double.

Enfin, la dernière finale opposera la Lituanie à Porto Rico à San Juan. Emmenés par Jose Alvarado depuis le début du tournoi, les Portoricains ont cette fois pu compter sur les relais précieux de Tremont Waters (24 points) et Jordan Howard (20 points), auteurs de leur meilleur match du TQO pour venir à bout du Mexique sans trembler (98-78).

Programme des quatre finales pour les JO 2024

– Lettonie -Brésil (18h)

– Grèce – Croatie (20h)

– Espagne – Bahamas (20h30)

– Porto Rico – Lituanie (00h00)