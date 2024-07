Pour la première fois, Buddy Hield n’est pas le meilleur shooteur de son équipe

Pour la première fois de carrière, Buddy Hield ne sera pas le meilleur shooteur à 3-points de son équipe. Car aux Warriors, l’arrière de 31 ans évoluera aux côtés de Stephen Curry, le meilleur spécialiste de l’histoire en la matière.

Pourtant, il n’a pas à rougir de ses performances. Aucun joueur n’a mis autant de tirs de loin (1 322) que lui depuis la saison 2019-20, et il rentrait encore 38.6% de ses tentatives à 3-points la saison dernière.

« Tyrese Haliburton était un concurrent à ce sujet, mais Steph… », concède ainsi Buddy Hield. « C’est lui (le meilleur shooteur), mais je l’ai observé toute ma vie. Je suis prêt à apprendre, prêt à le regarder et à voir comment il utilise ses mécaniques de tir et comment il utilise ses routines d’entraînement. Ça va être une année très intéressante pour moi, simplement d’apprendre de lui et de voir comment il travaille, son professionnalisme. »

Faire oublier Klay Thompson

Buddy Hield devra surtout s’adapter à un nouveau rôle et un nouveau système de jeu aux Warriors. Car son arrivée doit permettre de compenser la perte de Klay Thompson, parti aux Mavericks, ce qui ne sera pas une mince affaire.

Il y aura sûrement un temps d’adaptation. « Il suffit de s’entraîner jour après jour, et je pense que l’entraînement aidera beaucoup, il suffit de regarder beaucoup de vidéos », assure Buddy Hield.

Les « Splash Brothers » ne sont plus associés dans la Baie, place désormais aux « Splash Buddies » !

« Je regarde ces gars depuis l’université, même chez les pros. Quand ils jouent, c’est une équipe sympa à regarder en raison du mouvement du ballon, de Steph, Draymond (Green), Andrew (Wiggins) et de la façon dont Coach Steve entraîne, » conclut-il. « Je pense simplement que c’est un bon mariage, même si tout prend du temps. »

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 * All Teams 82 23 42.6 39.1 84.2 0.4 2.9 3.3 1.5 1.4 0.5 1.2 0.1 10.6 2016-17 * NOP 57 20 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 * SAC 25 29 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25 44.6 43.1 87.7 0.7 3.2 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 32 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 31 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 * All Teams 81 31 40.6 36.6 87.4 0.8 3.5 4.4 2.8 2.3 0.9 1.9 0.3 15.6 2021-22 * SAC 55 29 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2021-22 * IND 26 36 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2022-23 IND 80 31 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 2.0 1.2 1.7 0.3 16.8 2023-24 * All Teams 84 26 43.6 38.6 88.1 0.7 2.5 3.2 2.8 2.0 0.8 1.2 0.5 12.1 2023-24 * IND 52 26 44.3 38.4 84.8 0.7 2.6 3.2 2.7 2.0 0.8 1.2 0.6 12.0 2023-24 * PHL 32 26 42.6 38.9 92.3 0.8 2.3 3.2 3.0 2.1 0.8 1.3 0.3 12.2 Total 632 29 43.4 40.0 86.0 0.8 3.5 4.2 2.6 2.1 0.9 1.7 0.3 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.