Buddy Hield rejoint bien les Warriors dans un « sign-and-trade »

Klay Thompson parti, les Warriors avaient besoin de recruter à l’arrière. Ils ont commencé par De’Anthony Melton, et ils ont continué avec Buddy Hield, qui arrive via un « sign-and-trade » avec les Sixers !

Cela permet à Philadelphie de récupérer un second tour de Draft (2031) dans l’opération et cela permet surtout au joueur des Bahamas (31 ans) de gagner plus que le minimum. Selon ESPN, il a ainsi pu parapher un contrat de quatre ans, avec 21 millions de dollars garantis : 18 millions sur les deux premières saisons plus 3 millions sur la troisième saison (très partiellement garantie donc), la quatrième année du bail n’étant pas du tout garantie.

Golden State met ainsi la main sur le joueur qui a mis le plus de 3-points (1 322) sur les cinq dernières saisons en NBA. Il devance… Stephen Curry (1 264), même s’il a pour cela joué beaucoup plus de matchs (388 contre 262).

Passé des Kings aux Pacers, Buddy Hield avait été récupéré par les Sixers à la « trade deadline », Daryl Morey assurant même avoir récupéré le « meilleur joueur » de la date limite des transferts. Quelques mois plus tard, on peut dire que le président de Philly s’était emballé, Buddy Hield n’ayant quasiment pas été utilisé en playoffs.

La faute à ses limites défensives, même si son adresse de loin fera du bien aux Warriors en saison régulière.

L’EFFECTIF 2024/25 DES GOLDEN STATE WARRIORS

Meneurs : Stephen Curry, Brandin Podziemski

Extérieurs : Andrew Wiggins, De’Anthony Melton, Buddy Hield, Gary Payton II, Kyle Anderson, Moses Moody, Lindy Waters III

Intérieurs : Draymond Green, Jonathan Kuminga, Kevon Looney, Trayce Jackson-Davis

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 * All Teams 82 23 42.6 39.1 84.2 0.4 2.9 3.3 1.5 1.4 0.5 1.2 0.1 10.6 2016-17 * NOP 57 20 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 * SAC 25 29 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25 44.6 43.1 87.7 0.7 3.2 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 32 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 31 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 * All Teams 81 31 40.6 36.6 87.4 0.8 3.5 4.4 2.8 2.3 0.9 1.9 0.3 15.6 2021-22 * SAC 55 29 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2021-22 * IND 26 36 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2022-23 IND 80 31 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 2.0 1.2 1.7 0.3 16.8 2023-24 * All Teams 84 26 43.6 38.6 88.1 0.7 2.5 3.2 2.8 2.0 0.8 1.2 0.5 12.1 2023-24 * IND 52 26 44.3 38.4 84.8 0.7 2.6 3.2 2.7 2.0 0.8 1.2 0.6 12.0 2023-24 * PHL 32 26 42.6 38.9 92.3 0.8 2.3 3.2 3.0 2.1 0.8 1.3 0.3 12.2 Total 632 29 43.4 40.0 86.0 0.8 3.5 4.2 2.6 2.1 0.9 1.7 0.3 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.