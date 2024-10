Toujours invaincus, les Warriors déroulent face aux Pistons

Quatre matches, quatre victoires. C’est le bilan des Warriors dans cette présaison, et cette nuit, les joueurs de Steve Kerr ont dominé les Pistons, sans Stephen Curry, ni Draymond Green.

Un succès facile (111-93) qui a confirmé que l’équipe possédait une redoutable force de frappe à 3-points avec 18 paniers primés à 46% d’adresse. Les coéquipiers de Cade Cunningham ont explosé dès le premier quart-temps, perdu 31-17, avec des Warriors à 6 sur 7 de loin après douze minutes. Autre stat intéressante : les 31 passes décisives pour 40 paniers.

De’Anthony Melton, Buddy Hield ou encore Lindy Waters III profitent du jeu rapide, et de la vision de Brandin Podziemski, pour shooter dans de très bonnes conditions. Sous les panneaux, Trayce Jackson-Davis a dominé Jalen Duren avec un beau « double-double » et trois contres. Le jeune intérieur a des mains sûres, et c’est une rampe de lancement idéale pour se projeter vers l’avant.

Côté Detroit, il n’y a rien à retirer de la première mi-temps, jouée sans rythme, ni automatismes. Le symbole de cette première mi-temps affreuse, c’est Tim Hardaway Jr, complètement hors du coup. Depuis le début de la présaison, il en est à 3 sur 21 aux tirs. Une vraie crise de confiance.

Les Warriors disputeront leur dernier match face aux Lakers, et Steve Kerr a prévenu qu’Andrew Wiggins serait en tenue.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.