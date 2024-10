Qui va prendre la place de Klay Thompson dans le cinq des Warriors ?

C’est du côté d’Hawaï, où Don Nelson vit une retraite paisible, que les Warriors ont décidé de préparer la saison 2024/25. Même s’il avait manqué deux « training camp » de suite à cause de ses graves blessures, une page se tourne dans la franchise avec le départ de Klay Thompson, et se pose désormais la question de son successeur dans le cinq de départ.

La saison passée, Brandin Podziemski avait déjà bousculé l’ordre établi, mais le « sophomore » a de la concurrence avant de s’imaginer débuter aux côtés de Stephen Curry. « Il y a de la concurrence dans tous les secteurs », assure Steve Kerr. « Ce n’est pas aussi simple que de se demander « qui sera au poste 2 »… Il faut se demander « qui sera le 5 », « qui sera le 4 »… Nous savons que Steph est au poste 1. Mais quelle est la combinaison ? »

Trouver la bonne formule pour équilibrer la rotation

ESPN rappelle que la saison passée, les Warriors avaient utilisé 27 cinq de départ différents ! Pour Steve Kerr, la question des titulaires découle aussi des automatismes du cinq remplaçant. Il faut trouver le bon équilibre, et le départ de Klay Thompson rebat les cartes.

« Le cinq de départ devra dépendre non seulement des automatismes entre les cinq joueurs, mais aussi de ceux avec la « second unit » », confirme Steve Kerr. « Nous avons beaucoup de travail à faire pour déterminer les différents cinq. Tout ce que les gars peuvent faire, c’est s’investir dans la compétition et se donner à fond. »

Pour le poste 2, Brandin Podziemski, De’Anthony Melton et Buddy Hield seront en concurrence, et chacun a des qualités complémentaires de Stephen Curry. « On a un gars avec une mentalité défensive avec Melton. On a un gars qui fait le lien, qui peut dribbler et créer avec Brandin, et nous avons débuté quelques fois ensemble l’année dernière », analyse Stephen Curry. « Vous avez Buddy qui peut shooter, espacer le jeu et c’est un vétéran. Nous avons beaucoup d’options ».

L’occasion de « se réinventer un peu »

Mais comme l’explique Steve Kerr, à l’exception de Stephen Curry et bien sûr Draymond Green, tout est ouvert. Au poste de pivot, Kevon Looney sera en concurrence avec Trayce Jackson-Davis. Au poste 3, Jonathan Kuminga pourrait pousser Andrew Wiggins vers le banc… À moins que Kyle Anderson les grille au poteau.

« Nous avons l’impression de prendre un nouveau départ, alors que l’année dernière, nous avions l’impression d’être le prolongement de ce que nous étions déjà », résume Steve Kerr. « Cela nous donne l’occasion de nous réinventer un peu. C’est plus facile quand vous connaissez votre cinq de départ et vos quatre premiers joueurs en sortie de banc. C’est beaucoup plus facile pour un coach de le savoir. Mais ce n’est pas le cas pour nous. C’est pourquoi il faut transformer cela en du positif et en compétition … Établissons notre identité à partir de cette compétition ».