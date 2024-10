Les Knicks se vengent sur les Pacers d’un triste Tyrese Haliburton

Les Knicks n’ont pas manqué leur entrée en matière pour leur première de la saison au Madison Suqare Garden, sous les yeux des légendes de la franchise Carmelo Anthony, John Starks, Larry Johnson ou encore Bernard King.

Après l’affront vécu à Boston, New York ne pouvait rêver meilleure entame devant son public avec une large victoire et les deux principales recrues Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns (21 points chacun) qui ont été les parfaits pendants d’un Jalen Brunson (26 points) grand vainqueur de son duel à distance face à Tyrese Haliburton (0 point).

En difficulté en tout début de partie, les Knicks sont progressivement montés en régime au fil de la première mi-temps. Pascal Siakam et Bennedict Mathurin ont d’abord résisté jusqu’en milieu de deuxième quart-temps (34-35) avant de craquer sur deux coups d’accélérateur des locaux. Il y a d’abord eu un 12-2 conclu par les 3-points de Cam Payne et Josh Hart (48-37) puis un 9-2 avec cette fois Karl-Anthony Towns au départ et à l’arrivée de cette série sur un 3-points à 4 secondes du repos pour porter la marque à 61-45.

Pris de court alors qu’ils avaient plutôt réussi une bonne entame, les Pacers ont continué de prendre l’eau, passant à -20 suite à deux paniers en contre-attaque signés OG Anunoby et Mikal Bridges (69-49), puis à -30 sur un 13-1 alimenté par Jalen Brunson et Mikal Bridges à 3-points. Mikal Bridges a scellé le sort d’Indiana d’un dunk en contre-attaque (90-60), et New York a pu s’éviter un quatrième quart-temps sous pression pour l’emporter 123-98.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les uppercuts des Knicks. Tout a presque souri aux Knicks qui ont su utiliser toute les facettes de leur collectif pour distancer progressivement les Pacers. Les locaux ont enchaîné les runs comme des uppercuts, avec un 12-2 puis un 9-2 pour prendre le large avant la pause, puis un 13-1 aux airs de démonstration de force bouclé par un Mikal Bridges en grande forme pour sa première au Garden.

– Le cauchemar de Tyrese Haliburton. Déjà en difficulté à Detroit (6/18 au tir dont 1/9 à 3-points), Tyrese Haliburton a vécu un deuxième soir sans, traversant la rencontre sans trouver le moyen de scorer le moindre panier. Le meneur a cette fois rendu un zéro pointé, à 0/8 au tir pour 0/7 de loin, et 5 passes décisives en 26 minutes. Gênant.

– Karl-Anthony Towns dans le ton. Comme Mikal Bridges, le pivot des Knicks n’a pas manqué sa première au Madison Square Garden sous ses nouvelles couleurs. Il a notamment fait partie de ceux qui ont mis les Knicks sur les bons rails avec adresse et également une dose d’agressivité face à Myles Turner que les fans du MSG ont dû apprécier. Ses 21 points, 15 rebonds et 2 contres sont davantage à la hauteur de son rang après une première discrète à Boston.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.