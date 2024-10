Trophée Alain Gilles : Gabby Williams succède à Victor Wembanyama

La concurrence était rude, avec Guerschon Yabusele (125 points), Mathias Lessort (114 points) et bien sûr Victor Wembanyama (114 points), mais Gabby Williams (130 points) remporte finalement le trophée Alain Gilles en 2024. Dans ce qui constitue le scrutin le plus serré de l’histoire.

« Je n’en reviens pas ! » a-t-elle réagi. « Ce sont de grands joueurs et moi je suis fan. Après la déception de la finale des Jeux olympiques, j’ai vraiment ressenti à quel point nous avons fait vibrer les gens, à quel point ils ont été inspirés. Aujourd’hui encore, on me parle de ce match. Ça me touche. C’était vraiment mon but de rendre fière la France pendant les JO. »

Cette récompense est décernée depuis 2015 au meilleur basketteur français ou à la meilleure basketteuse française de l’année, en hommage à l’ancienne légende du basket tricolore. Après Céline Dumerc en 2017 et Laëtitia Guapo en 2022, c’est la troisième fois qu’une joueuse reçoit cet honneur.

À 28 ans, Gabby Williams évolue à son meilleur niveau. Tout juste rentrée de WNBA, où elle a brillé avec Seattle, elle défend à ce jour les couleurs du Fenerbahçe, sans manquer d’y briller là aussi. Avant ça, elle jouait du côté de l’ASVEL mais avait évidemment crevé l’écran lors des Jeux olympiques de Paris, ne passant qu’à quelques centimètres de faire encore plus trembler Team USA en finale.

« La saison a été compliquée avec Lyon, j’avais des problèmes personnels [le décès de son père, ndlr] » a-t-elle retracé. « Pourtant, je faisais une bonne saison et j’étais déçue de partir, parce que je savais que l’équipe avait besoin de moi. Mais il y a des choses plus importantes que le basket dans la vie… Les JO, c’était une deuxième chance de jouer devant le public français. Cela a sans doute changé la perception de mon année. Je ne vais pas en garder que de mauvais souvenirs… »

À noter que Basket USA, à travers la voix d’Emmanuel Laurin, faisait cette année partie du jury retenu par la FFBB.

Palmarès

2024 – Gabby Williams

2023 – Victor Wembanyama

2022 – Laëtitia Guapo

2021 – Nicolas Batum

2020 – //

2019 – Rudy Gobert

2018 – Fabien Causeur

2017 – Céline Dumerc

2016 – Nando De Colo

2015 – Nando De Colo