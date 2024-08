Trophée Alain Gilles : qui pour succéder à Victor Wembanyama ?

Depuis 2015, un an après le décès de l’ancienne légende du basket français, la FFBB récompense le meilleur basketteur ou la basketteuse français de l’année avec le trophée Alain Gilles.

Nando De Colo (2015, 2016), Céline Dumerc (2017), Fabien Causeur (2018), Rudy Gobert (2019), Nicolas Batum (2021) et Laëtitia Guapo (2022) ont été sacrés avant Victor Wembanyama, détenteur du trophée depuis 2023.

Les votes sont désormais ouverts pour désigner le meilleur ou la meilleure de 2024, année olympique. Il y a douze candidats et parmi les favoris, on retrouve Victor Wembanyama, rookie de l’année en NBA et médaillé d’argent à Paris, ou encore Gabby Williams, désormais en WNBA et qui a crevé l’écran lors des Jeux olympiques, notamment en finale face à Team USA.

Peut-être que Rudy Gobert, encore une fois élu défenseur de l’année en NBA, ou Guershon Yabusele et Mathias Lessort, excellents avec les Bleus (et vainqueur de l’Euroleague pour le second), arriveront à créer la surprise et à repartir avec le trophée Alain Gilles.

Les votes du public compteront pour une voix. Le reste, ce seront les résultats des onze votants (cinq représentants des médias, six des institutions du basket comme la FFBB, la LNB).