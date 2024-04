Trophée Alain Gilles : Victor Wembanyama nommé basketteur français de l’année

Et à la fin, c’est Victor Wembanyama qui gagne. Habitué à rafler toute forme de distinction individuelle depuis plusieurs mois (meilleur joueur, défenseur et jeune de Betclic Élite, numéro un de la Draft 2023), « Wemby » a remporté cette fois-ci le trophée Alain Gilles, qui vient récompenser le meilleur basketteur français de l’année en cours.

L’intérieur des Spurs succède ainsi à Laëtitia Guapo, sacrée en 2022, et avec ses 178 points (dont 15 premières places), il devance une Marine Johannès (79 points) certes plébiscitée par le public, ainsi que Sandrine Gruda (51 points). À noter que Basket USA, à travers la voix d’Emmanuel Laurin, faisait partie du jury retenu par la FFBB en 2023.

Une juste récompense pour Victor Wembanyama, auteur d’une saison de haute voltige entre Europe, sélection et États-Unis. Non content d’avoir contribué à la qualification de la France pour la dernière Coupe du monde, « Wemby » a guidé Boulogne-Levallois jusqu’en finale de Betclic Élite (21.6 points, 10.4 rebonds et 3.0 contres), avant de débarquer à San Antonio avec son statut de premier choix de Draft.

Outre Laëtitia Guapo, Nando De Colo (2015, 2016), Céline Dumerc (2017), Fabien Causeur (2018), Rudy Gobert (2019) et enfin Nicolas Batum (2021) ont également décroché le trophée Alain Gilles par le passé. Un club de vainqueurs rejoint par un certain Victor Wembanyama, donc.