Un véritable effet Gabby Williams à Seattle

Après dix rencontres disputées, quel bilan tiré de l’arrivée de Gabby Williams au Storm ? Sur le plan individuel, comme sur le plan collectif, c’est très positif. Après une mise en jambes compliquée, avec beaucoup de maladresse, la Française a trouvé sa place et son rythme, et la franchise de Seattle reste sur quatre victoires d’affilée. Avec un bilan de 24 victoires pour 14 défaites, le Storm peut encore encore terminer 4e, et décrocher l’avantage du terrain au premier tour.

« C’est juste que je me sens plus à l’aise », confie-t-elle, à propos de sa montée en puissance. « C’est difficile de venir, puis repartir, de reprendre en retard et tout le reste… Mais maintenant que je suis ici depuis deux ans, j’ai l’impression de savoir quel est mon rôle, et où je peux avoir mes opportunités. »

Une confiance décuplée

Surnommée le « couteau-suisse français », Gabby Williams reste sur cinq matches de grande qualité avec 14.4 points de moyenne, mais aussi 4.4 rebonds et 3.4 passes par match. Depuis trois rencontres, elle tourne à 3 interceptions par match.

« Il y a des matches où je serai peut-être plus une facilitatrice. Dans d’autres matches, ils ont peut-être besoin que je marque plus » poursuit la médaillée d’argent olympique. « J’ai réussi à trouver ma cadence et mon rythme. De plus, tout le monde ici a tellement confiance en moi et tout le monde me dit toujours de continuer à tirer et à aller de l’avant, ce qui m’aide beaucoup. »

Coach du Storm, Noelle Quinn mise davantage sur elle, et l’implique davantage en attaque, mais aussi en défense. Comme en Equipe de France, Gabby Williams devient, au fil des rencontres, le moteur de l’équipe.

« C’est la coéquipière ultime »

« Nous comptons sur elle pour faire beaucoup sur le plan défensif et offensif et pour initier l’attaque », explique Noelle Quinn. « Je l’ai encouragée à être très agressive, surtout en transition, avec des actions qui lui permettent de pénétrer et d’atteindre le cercle parce qu’elle est athlétiquement douée, mais aussi parce qu’elle prend de bonnes décisions. »

Ce qui change beaucoup de choses, c’est aussi l’adresse retrouvée la Française. « On voit maintenant son tir à mi-distance. On voit maintenant qu’elle a confiance en son tir à 3-points. On voit une joueuse extraordinaire dans une période de confiance qui fait de son mieux pour qu’on atteigne notre objectif. Elle est très précieuse pour nous. C’est un honneur pour moi de l’entraîner, et je suis heureux qu’elle nous ait choisies. Je serai toujours à fond derrière Gabby ».

Même sentiment chez Jewell Loyd, le moteur offensif de l’équipe avec ses 19.7 points de moyenne. « Gabby connaît ce championnat, et son jeu progresse encore. Elle est si polyvalente. En défense, elle peut défendre sur les postes 1 à 4, et même parfois 5 si besoin. En attaque, c’est pareil, elle peut jouer des postes 1 à 4. En fait, on la fait jouer où on veut. Elle peut tout faire, et bien. C’est la coéquipière ultime. On a vu la différence quand elle est arrivée. »

Une standing ovation

Mardi, le Storm reçoit les Aces pour sans doute un avant-goût des playoffs. Les deux formations pourraient mettre au repos certaines joueuses en prévision des playoffs. Mais Gabby Williams sera là, car elle a besoin de matches, et qu’il lui faut rattraper le temps perdu pour cette dernière à domicile en saison régulière.

« Cette saison est très agréable jusqu’à présent, et je suis heureuse », conclut Gabby Williams, qui a eu le droit à une standing ovation au match précédent. « Chaque version du Storm dans laquelle j’ai joué était différente. Cette version est très défensive et intense. Nous n’avons pas besoin d’appeler beaucoup de systèmes parce que nous partageons le ballon. Cela a toujours été le basket du Storm, et cela n’a pas changé. C’est pour ça que je suis revenue, et j’adore être ici ! »