Gabby Williams toujours très fâchée avec son tir

Même si le Storm de Gabby Williams a déjà son billet en poche pour les playoffs, ce n’est pas la grande forme du côté de Seattle. Depuis la reprise, après les Jeux olympiques, l’équipe n’a remporté que deux matches sur sept. Et parmi ces cinq défaites, il y en a deux face au Dream et aux Mystics, deux des plus mauvaises équipes cette saison puisqu’elles cumulent moins de 20 victoires…

Cette nuit, le Storm s’est logiquement incliné sur le parquet du Connecticut Sun. Une fois de plus, Gabby Williams était titulaire, et une fois de plus, la Française s’est trouée. La vice-championne olympique termine la rencontre avec 4 points à 1 sur 7 aux tirs en 28 minutes. Depuis son retour en WNBA, Gabby Williams tourne à 4.3 points de moyenne avec un affreux 21% aux tirs, dont 11% à 3-points.

Une des meilleures défenseuses actuelles

Heureusement, elle compense aux rebonds, à la passe, mais aussi surtout en défense. On se souvient de son interception décisive face au Dream, et depuis son retour, elle tourne à 1.8 interception de moyenne.

Ce qui, virtuellement, la place en 5e position au classement des meilleures intercepteuses de la ligue. En 2018, la joueuse de l’Equipe de France avait terminé seconde de cette catégorie avec 1.6 interception, et en 2022, elle avait été nommée dans la Second All-Defensive Team. Sans oublier qu’aux Jeux olympiques, elle a carrément été élue meilleure défenseuse du tournoi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.