Le Storm et les Aces ont leur billet pour les playoffs

Après le Liberty, les Lynx et le Sun, c’est au tour des Aces et du Storm de valider leurs places pour les playoffs. Ce n’était qu’une formalité, mais on retiendra que l’équipe de Seattle a décroché son billet grâce aux défaites combinées du Sky et du Dream.

Car les coéquipières de Gabby Williams ont pris une leçon de basket à domicile face au Liberty, le leader incontesté du championnat avec 27 victoires pour 7 défaites. Emmenés par les championnes olympiques Breanna Stewart (32 points) et Sabrina Ionescu (25 points), les Newyorkaises s’imposent 98-85. Il faut dire que le Liberty restait sur un revers humiliant face aux Sparks, et que sa domination a été exceptionnelle aux rebonds : 45 prises à 17 !

Un nouveau double-double pour A’ja Wilson

Côté Seattle (19v-12d), Gabby Williams inscrit 5 points mais à 2 sur 6 aux tirs. La Française est toujours fâchée avec son tir puisqu’elle tourne à 24% aux tirs après trois matches avec 4 tirs inscrits sur 17 tentatives.

Autres qualifiées de la soirée, les Aces. Les doubles championnes en titre font coup double. Vainqueurs du Dream (83-72) avec 26 points et 16 rebonds d’A’ja Wilson et 20 points et 10 rebonds de Tiffany Hayes, les joueuses de Becky Hammon se qualifient pour les playoffs, et se rapprochent du Storm au classement avec 18 victoires pour 12 défaites.