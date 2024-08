L’ultime shoot de Gabby Williams ? « Ça se joue à cinq centimètres »

Il ne reste qu’une poignée de secondes aux Bleues, menées 67-64. Marine Johannès remonte le ballon et on se dit qu’elle va tirer, malgré sa maladresse du jour. Sauf qu’elle sert Gabby Williams, qui venait d’inscrire un 3-points pour garder la France en vie. La Franco-Américaine attrape la balle en l’air et doit dégainer très vite.

Ça rentre au buzzer et l’Arena Bercy explose. Prolongation ? Chez les joueuses, les réactions sont partagées…

« Moi j’y ai cru, je n’ai pas vu où était son pied donc c’était un petit ascenseur émotionnel » explique ainsi Marième Badiane. « Ce n’est pas passé loin. »

Gabby Williams dit rapidement à ses coéquipières qu’elle a le pied sur la ligne. Ce que Valériane Ayayi savait.

« Moi j’ai vu son pied. J’ai vu son pied quand elle a tiré. Limite, ça m’a fait encore plus mal de voir qu’il rentrait parce que j’ai vu son pied… » commente ainsi celle qui a été élue dans le deuxième cinq du tournoi. Mais y avait-il faute ? « Ça, je ne sais pas parce que je regardais les pieds, du coup. Ça aurait été bien. C’est dommage, c’est passé à pas grand-chose mais on ne perd pas le match sur ce tir. On perd le match bien avant. »

Ce n’est en effet pas ce tir qui donne le plus de regrets à Marine Johannès.

« J’avais vu qu’elle avait le pied sur la ligne mais bon, je pense qu’on n’a pas forcément de regrets par rapport à ça. Il fallait lui donner la balle et puis, ça se joue à cinq centimètres. C’est comme ça » conclut la shooteuse.