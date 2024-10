Déjà deux trophées pour Gabby Williams avec Fenerbahce

Quelques jours après avoir quitté la WNBA, avec un petit tacle glissé envers les salaires pratiqués par la ligue américaine, Gabby Williams a fait son retour en Europe, en rejoignant Fenerbahce. Et cette semaine, elle avait déjà un rendez-vous important, avec la Supercoupe d’Europe face à Besiktas.

La rencontre s’est jouée en deux temps puisque, initialement programmée mercredi, elle a été interrompue dès les premiers instants, par des jets de projectile, avant d’être rejouée jeudi soir.

Besiktas a dominé la première période avant que Gabby Williams, Marième Badiane (10 points) et leurs coéquipières accélèrent après la pause, en profitant aussi de la blessure de Nika Muhl (11 points en 27 minutes). Elles s’imposent finalement 79-63 et remportent ainsi une deuxième Supercoupe d’Europe d’affilée. Pour rappel, Fenerbahçe a gagné l’Euroleague en 2023 et 2024.

C’est donc déjà un premier trophée pour Gabby Williams, tout juste revenue de son aventure américaine, mais pas le seul de la soirée. En effet, la vice-championne olympique 2024, en compilant 11 points, 7 rebonds et 5 passes, a également été sacrée MVP de la rencontre.