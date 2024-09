Gabby Williams se fâche contre les salaires pratiqués en WNBA

Comme la saison passée, Gabby Williams aura joué une dizaine de matches en WNBA, mais cette fois, elle s’est inclinée en playoffs avec le Storm, et elle va rentrer en France avec sa médaille d’argent olympique. Mais avant de rentrer, l’arrière de l’Equipe France avait un message à faire passer aux dirigeants et dirigeantes de la ligue.

« La WNBA pense qu’il n’y a pas besoin de nous payer davantage pour être ici, et je crois que je ne l’avais pas exprimé lorsque j’ai parlé pour la première fois de donner la priorité à la WNBA », a expliqué Williams à la presse. « Notre commissionnaire a dit que nous pouvions gagner 700 000 dollars. Ce n’est pas du tout vrai. Aucune joueuse ne gagne autant. On nous avait promis des accords de marketing pour les équipes et les ligues, mais ils n’ont pas été suffisants, et les joueurs internationaux ne veulent toujours pas rester ici. »

Gabby Williams a touché environ 23 000 dollars

Preuve que les salaires sont très bas, la Française a touché 23 491 dollars pour le mois passé à Seattle. « La WNBA, si vous voulez qu’on soit là, payez-nous plus ! C’est un business, et c’est comme ça que ça marche. »

Il faut rappeler que la WNBA demande aux basketteuses de donner la priorité à son championnat, quitte à faire une croix sur des opportunités plus lucratives en Europe. On se souvient ainsi que la WNBA avait exigé que toutes les joueuses soient présentes pour le premier jour des camps d’entraînement, sous peine d’être suspendues toute la saison ! Pour éviter cela, Williams n’avait signé avec aucune équipe, et elle avait ainsi pu rejoindre le Storm après les Jeux olympiques comme free agent.

Seul 10% du chiffre d’affaires revient aux joueuses

Le salaire le plus élevé de la WNBA est pour Jackie Young, avec 252 450 dollars, alors que des joueuses comme Brittney Griner et Breanna Stewart peuvent toucher jusqu’à un million de dollars en Europe ! Pourquoi les salaires sont si peu élevés ? Parce que la WNBA ne reçoit que 40% du chiffre d’affaires généré chaque année, et que seul 10% est consacré aux salaires des joueuses. Les 60% restants reviennent à la NBA, et aux investisseurs.

La bonne nouvelle, c’est que la WNBA va profiter, dès la saison prochaine, du boom du montant des droits TV, et le syndicat des joueuses aura la possibilité de renégocier la convention collective, et d’accroître la part qui revient aux joueuses. Comme l’ont fait dans le passé leurs homologues de la NBA.