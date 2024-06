Gabby Williams contrainte de faire l’impasse sur la prochaine saison WNBA

Comme beaucoup de joueuses, même les Américaines, Gabby Williams joue deux saisons chaque année. La première en France ou en Europe, puis la seconde en WNBA durant l’été. Seulement, parfois, les calendriers s’entrechoquent et la WNBA a décidé de mettre un terme à ce problème, avec une logique de « priorité » à donner à un des deux clubs.

En clair, les joueuses de WNBA devront être présentes dans leur effectif au début du training camp ou le 1er mai, au plus tard, sous peine de prendre une amende. Surtout, si elles manquent le début de saison, elles seront carrément suspendues pour la saison !

Cet été, Gabby Williams aurait dû manquer la saison WNBA puisqu’elle a disputé les finales avec l’ASVEL jusqu’à mi-mai. Mais blessée, elle a été libérée de son contrat, ce qui lui a permis de revenir avec le Seattle Storm.

Afin d’éviter le même problème en 2024, et parce que l’échéance olympique arrive et va bousculer le calendrier de la WNBA (le training camp commencera plus tôt), elle annonce déjà faire l’impasse sur la prochaine saison aux États-Unis.

« 2024 ne semble pas possible, surtout à cause de la clause de priorité, et la saison en France est longue. Et même si je devais revenir, il y aurait les Jeux olympiques à Paris en août », explique-t-elle à ESPN. « Mais en 2025, j’ai prévu de revenir. »

Pareil pour Marine Johannès ?

Sélectionnable pour les Jeux olympiques de Paris, après son absence à l’Euro cet été et la polémique qui a suivi, Marine Johannès devrait elle aussi faire un choix important l’été prochain.

Car si on suit les règles expliquées par The Athletic, comme la native de Lisieux aura trois saisons en WNBA dans les jambes en 2024, soit le minimum pour que la « prioritization rule » s’impose, elle sera dans la même situation que Gabby Williams.

Elle devra sans doute, elle aussi, faire l’impasse sur la saison américaine. Surtout que Jean-Pierre Siutat, le président de la Fédération française, avait annoncé que « si une joueuse part en WNBA avant » la préparation lancée début juin, alors « elle ne fera pas partie de l’équipe ».