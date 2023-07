WNBA : deux contrats pour Gabby Williams

Gabby Williams était présente à Roland-Garros ce week-end pour le Quai 54, un événement co-organisé par Jordan Brand en compagnie de trois superstars NBA sponsorisés par la marque au Jumpman : Zion Williamson, Luka Doncic et Jayson Tatum.

L’occasion était toute trouvée pour officialiser la signature de la joueuse franco-américaine, internationale tricolore, avec Jordan Brand.

« Ça ne semble même pas réel qu’ils fassent cette annonce pendant le Quai 54 en France », a déclaré la championne de France avec l’Asvel qui passe donc d’adidas à la marque de Michael Jordan. « Faire partie de ce projet m’a donné beaucoup d’espoir, rien qu’en voyant l’engagement de Jordan aux côtés des femmes. Ça fait une semaine que j’ai signé, et déjà, ils s’intéressent à ce que je veux faire en dehors du simple fait d’être une joueuse. Ils ont aussi été à l’écoute de mon côté français et ont fait en sorte de faire cette annonce ici. Je pense que cela en dit long lorsqu’une marque aussi importante que Jordan s’intéresse autant au basket féminin. Ça va l’aider à le développer de manière exponentielle ».

Gabby Williams se remet d’une blessure

Dans la foulée, c’est son retour en WNBA, au Seattle Storm où elle avait déjà joué l’an dernier, qui a été officialisé.

« C’est tellement bon d’être de retour à Seattle. Je suis très enthousiaste de pouvoir rejoindre l’équipe et j’ai hâte de commencer. Je suis prête à reprendre le travail avec les filles et le staff et j’ai hâte de terminer la saison en beauté », a-t-elle ajouté.

Les détails de l’accord n’ont pas été divulgués. Reste ensuite au Storm de décider de son retour au jeu puisque la joueuse de l’Equipe de France se remet d’une commotion cérébrale, à l’origine de son absence avec les Bleues et de son retour retardé en WNBA.