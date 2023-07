Marine Johannès sélectionnable pour les Jeux olympiques de Paris

« Pour le moment, si on suit les nouvelles règles, puisque je suis absente au championnat d’Europe, je ne suis pas éligible pour les Jeux olympiques non plus, mais j’espère évidemment que la fédération reviendra là-dessus. » Le vœu de Marine Johannès a été « entendu ».

Ayant convoqué la presse au siège de la FFBB, les dirigeants de l’équipe nationale féminine, à savoir Jean-Pierre Siutat, le président de la Fédération française, Céline Dumerc, la GM, et Jean-Aimé Toupane, le sélectionneur, ont indiqué que la native de Lisieux reste sélectionnable pour les Jeux olympiques de Paris 2024, comme le rapporte le journal L’Équipe. Aucun passe-droit ne sera toutefois délivré pendant la préparation, lancée début juin de l’année prochaine, deux à trois semaines après la finale de la Ligue féminine de basket. « Si une joueuse part en WNBA avant, elle ne fera pas partie de l’équipe », avertit toutefois Jean-Pierre Siutat.

Son propos fait directement écho au choix de la meneuse/arrière de rejoindre, il y a quelques semaines, sa franchise du New York Liberty, l’empêchant ainsi d’être présente au démarrage de la préparation du dernier Euro féminin.

En conséquence, la joueuse de 28 ans avait été purement et simplement privée de compétition. Une « sanction » qui l’avait beaucoup touchée.

« J’ai envie qu’on vienne en courant en équipe de France »

« On a fait des erreurs des deux côtés, on aurait pu avoir une communication plus claire. Des choses auraient pu être mieux amenées. L’ampleur de cette polémique m’a choquée, mais on n’a pris personne par surprise, ce sont des choix et les filles ont adhéré à ce projet-là », assure Céline Dumerc, manager général, dont l’équipe a dû se contenter d’une troisième place à l’Euro. Une médaille de bronze synonyme d’échec pour Jean-Aimé Toupane, pourtant confirmé comme entraîneur, dont l’objectif était clairement l’or.

L’équipe de France veut désormais tourner la page de cette polémique, et des autres (comme les critiques claires de Sandrine Gruda contre Jean-Aimé Toupane…) et se projette maintenant sur ses JO avec ambition.

« On veut la meilleure équipe pour les JO, mais j’ai envie qu’on vienne en courant en équipe de France, elle (la sélection) est au-dessus de l’individu », formule Céline Dumerc pour conclure, alors que Jean-Pierre Siutat pense qu’ « il y a encore un écart avec les USA. Je rêve d’une médaille mais on verra en fonction des douze joueuses et du tableau après le tirage au sort. »