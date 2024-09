Un petit tour et puis s’en va… L’aventure de Gabby Williams en WNBA est déjà terminée pour 2024 puisque les Aces ont plié l’affaire en deux matches face au Storm avec une victoire 83-76, et un premier quart-temps canon marqué par une séquence de neuf paniers d’affilée sans le moindre échec. Le format, avec les deux premières manches chez le mieux classé, procure un énorme avantage, surtout quand il s’agit de Las Vegas.

Pour preuve, les doubles championnes en titre ont remporté cette nuit leur 11e victoire de suite à domicile en playoffs. C’est la 6e qualification d’affilée des Aces pour les demi-finales des playoffs, qui défieront le Liberty au prochain tour. Sans l’avantage du terrain.

Un autre record pour A’ja Wilson

Comme dans la première manche, le Storm a eu sa chance, et cette fois, ce sont les coéquipières de Nneka Ogwumike (16 points, 10 rebonds) qui étaient proches du hold-up.

À huit minutes de la fin, avec une très bonne Gabby Williams (20 points) à la manoeuvre, Seattle avait pris pour la première fois les commandes de la rencontre (65-64). Mais les Aces vont répondre par un 7-0 pour reprendre un petit matelas. Dans le « money time », Ezi Magbegor va louper deux lancers-francs qui auraient permis de revenir à -4.

Derrière, Chelsea Gray redonne 8 points d’avance, puis Tiffany Hayes, dans le trafic, vient valider la qualification à moins d’une minute de la fin. Les deux championnes olympiques, Kelsey Plum et A’ja Wilson, ont été immenses, avec 29 points pour la première, et 24 points et 13 rebonds pour la double MVP. Au passage, Wilson signe un 13e match en carrière à plus de 20 points et 10 rebonds, et c’est un nouveau record en playoffs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.