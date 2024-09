Après avoir remporté le Game 1, le Liberty a sa première balle de match à domicile face au Dream. Et il y a du beau monde au Barclays Center puisque la triple championne olympique du sprint Gabby Thomas est dans les tribunes, tout comme Pharrell Williams, Ja Rule, Whoopi Goldberg et l’inévitable Spike Lee…

Ce dernier va d’ailleurs taper dans la main de Sabrina Ionescu en pleine action, dans le troisième quart-temps !

New York dans les veines

« J’ai eu l’impression que New York était injecté dans mes veines. Je me suis dit qu’on allait forcément gagner » s’amuse la joueuse, brillante avec 36 points à 12/23 au tir, dont 5/11 de loin, et 9 passes décisives.

Alors qu’Allisha Gray et le Dream, obligées de s’imposer pour rester en vie dans ces playoffs, avaient pris le meilleur départ, c’est ainsi Sabrina Ionescu qui a relancé New York dans le deuxième quart-temps. Obligé d’appuyer sur Jonquel Jones et Breanna Stewart sous le cercle alors que les 3-points ne tombaient pas dedans, le Liberty était encore au coude-à-coude avec son adversaire au milieu du quatrième quart-temps (73-72).

Sauf que New York va finalement faire l’écart, grâce à l’impact de Jonquel Jones et Leonie Fiebich. L’héroïne du Game 1 inscrit ainsi un 2+1 suivi d’un 3-points qui font définitivement basculer le match en faveur du Liberty.

Sabrina Ionesu impliquée sur 55 des 91 points de son équipe

Le Dream n’a pas les armes pour renverser le match et s’arrête donc (91-82) au premier tour des playoffs, alors que le Liberty retrouve les demi-finales… et les Aces, pour un remake des Finals de la saison dernière.

Avec ses 36 points, Sabrina Ionescu égale d’ailleurs le record de points en playoffs de la franchise, à égalité avec Cappie Pondexter. Elle a ainsi été impliquée sur 55 des 91 points de son équipe, aux points et à la passe. Seule Alyssa Thomas (58 points) a fait mieux l’année dernière, lors d’un match de playoffs pour terminer une série.

« C’était incroyable » ne pouvait que constater Breanna Stewart. « La façon dont Sab a été agressive du début à la fin. Elle a vu quelques tirs rentrer. Et quand elle est agressive comme ça, ça ouvre des choses pour tout le monde. »

Et ça permet au Liberty d’espérer remporter ce titre, après lequel la franchise court toujours…

