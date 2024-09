Playoffs WNBA | Leonie Fiebich, le pari payant du Liberty

Débuts de playoffs aux sentiments contradictoires pour Courtney Vandersloot. Côté pile : son équipe du New York Liberty a tranquillement remporté le Game 1 de la série du premier tour face au Atlanta Dream (83-69) et, avec ses 4 points et 3 passes, elle a battu le record d’offrandes (365) en playoffs, dépassant Sue Bird.

Côté face, elle était remplaçante, sa coach Sandy Brondello ayant décidé de titulariser la rookie Leonie Fiebich pour apporter de la taille au cinq majeur. Un choix payant car l’Allemande a signé une superbe prestation, terminant la rencontre comme meilleure marqueuse, avec 21 points à 7/8 au tir dont 4/4 de loin !

Interrogée pour savoir qu’elle était le mot allemand pour « la main chaude », la joueuse n’avait pas de réponse…

Un changement « malin et efficace »

« Je ne pense pas qu’on en ait un. Dans le basket, on utilise beaucoup de mots anglais donc « on fire » marche ».

Derrière cette grosse performance de leur rookie, mais aussi de l’inévitable duo Sabrina Ionescu – Breanna Stewart, New York n’a en tout cas pas tremblé face à une équipe d’Atlanta qui n’avait pas les armes pour suivre.

Quant à Courtney Vandersloot, elle ne pouvait que saluer le choix payant de sa coach. « Ce n’est jamais un sentiment agréable de passer du cinq majeur au banc » explique celle qui était titulaire depuis 2017. « Mais je veux ce qui est le mieux pour le reste du groupe. Et c’était un changement malin et efficace. »

Un changement qui devrait être conservé pour le Game 2, mardi soir (01h30), toujours à New York.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.