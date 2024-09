Le Liberty et les Lynx assurés d’être têtes de série numéros 1 et 2

Ce n’était qu’une question de jours, mais c’est désormais officiel : le Liberty sera tête de série numéro 1 en playoffs, et les coéquipières de Sabrina Ionescu profiteront de l’avantage du terrain jusqu’en finale. Facile vainqueur des Mystics mardi soir, New York (32v-7d) ne peut plus être rejoint en tête de la saison régulière, et ce n’est que la deuxième fois de son histoire que le Liberty termine premier de la saison régulière. La première fois, c’était en 2015. La saison passée, le Liberty avait terminé 2e et s’était incliné en finale face aux Aces de Las Vegas, qui avaient l’avantage du terrain.

>>> Le classement WNBA

Derrière le Liberty, les Lynx (30v-9d) ont assuré leur 2e place en s’imposant 78-76 face au Sun de Connecticut. La franchise de Minneapolis connaît déjà son adversaire du premier tour, et ce sera le Mercury de Phoenix. Pour le reste, il y a encore des incertitudes.

Pour le Sun, 3e (27-12), tout se décidera lors du dernier match de saison régulière. La franchise de Connecticut reçoit le Chicago Sky, tandis que les Aces (26-13) reçoivent les Wings. Vainqueurs cette nuit du Storm, les doubles championnes en titre sont assurées d’avoir l’avantage du terrain au premier tour. Pour sa part, le Storm de Gabby Williams finira 5e, et rencontrera donc le Sun ou les Aces au premier tour.

Le Dream en ballottage favorable

À la 6e place, ça ne bougera pas pour le Fever de Caitlin Clark, ni pour le Mercury à la 7e place.

En revanche, le suspense reste total pour la 8e place. Vainqueur du Sky cette nuit, le Dream (14v-25d) a remporté le match le plus important de l’année, et les partenaires de Tina Charles ont la main avant la dernière journée de jeudi sur le Sky et les Mystics (13v-26d). Leur adversaire ? Le Liberty, qui s’est donc assurée cette nuit la première place de la saison régulière et n’aura plus rien à jouer…