Déjà un effet Terry Stotts à Golden State ?

Un an après avoir quitté le staff des Bucks à cause de tensions avec Adrian Griffin, Terry Stotts s’est relancé en s’engageant cet été avec les Warriors. Pour occuper, évidemment, le rôle de premier assistant de Steve Kerr en lieu et place de Kenny Atkinson, qui avait lui-même été promu en remplacement de Mike Brown.

Mais c’est surtout pour insuffler une nouvelle dynamique au jeu offensif de Golden State que ce spécialiste de l’attaque a été recruté. Apportant ses systèmes des Blazers pour permettre aux Stephen Curry, Buddy Hield, De’Anthony Melton, Moses Moody et autres Jonathan Kuming ou Andrew Wiggins de faire des dégâts à 3-points…

« C’était une action de Terry Stotts, il utilisait ça à Portland à l’époque de Damian Lillard et CJ McCollum » expliquait ainsi Steve Kerr, en référence à un système entre Kyle Anderson et Brandin Podziemski lors de ce match de pré-saison record face aux Kings. « L’une des raisons pour lesquelles nous l’avons fait venir, c’est que son attaque ressemble à la nôtre, mais avec une structure plus adaptée au personnel de l’équipe. Ce qui est intéressant avec cette action, c’est que c’était un ancien système de Portland et, comme ça n’a rien donné, nous sommes revenus au jeu de rupture que l’on utilise depuis toujours. Ce que j’aime […], c’est que ça semble bien se fondre à notre jeu. »

Vent de fraîcheur sur l’attaque des « Dubs »

En quelques semaines, Terry Stotts a déjà identifié quelques pistes d’amélioration pour le jeu des Warriors et les joueurs semblent apprécier ce que propose leur nouvel assistant-coach.

« Il est très bon dans la communication » soulignait Jonathan Kuminga. « Il a été head coach, donc il sait ce qu’il fait. Il voit les choses et ça nous aide en attaque. Il est juste là, à essayer de communiquer autant que possible et ça nous aide assurément. »

« Merci à Coach Stotts » remarquait quant à lui Brandin Podziemski. « Il a dessiné de bonnes choses en sortie de temps-mort, nous permettant d’obtenir des positions de tir faciles. »

La relation entre Steve Kerr et Terry Stotts, adversaires devenus compères, aura visiblement son importance dans la réussite future de ces « Dubs » qui tâcheront de retrouver les playoffs en 2024/25.