Mike Brown, Jama Mahlalela et Kenny Atkinson partis, Dejan Milojevic tragiquement disparu en cours de saison… Les Warriors doivent peut-être aussi leur manque de vent nouveau par les nombreux départs ces dernières années sur le banc autour de Steve Kerr. Golden State espère y avoir remédié avec plusieurs signatures, dont celle de Terry Stotts. L’ancien technicien de Portland, recruté par les Bucks l’an passé avant de partir de Milwaukee avant même le début de la saison, sera un des principaux appuis de Steve Kerr pour insuffler une nouvelle dynamique au jeu offensif de l’équipe de la Baie, moins imprévisible et donc irrésistible que par le passé.

Sans aller jusqu’à se qualifier de « has-been », Steve Kerr a volontiers admis que son plan de jeu ne fonctionne plus aussi bien qu’auparavant. Et s’ils ne se connaissaient pas personnellement, le sélectionneur de Team USA et Terry Stotts ont vite trouvé un intérêt commun à unir leurs forces.

Semer la zizanie avec davantage de contrôle

« Il correspond à ce que nous voulons faire, pour devenir un peu plus structurés » a expliqué Steve Kerr à The Athletic. « Il adore le jeu en mouvement. Vous le savez, Portland avait toujours beaucoup de mouvement et de mobilité, mais c’était probablement plus structuré que ce que nous faisions. Terry peut réellement nous aider à mettre en place certaines choses nouvelles qui seraient faciles à appliquer tout en conservant cette mobilité. »

Clé essentielle dans la « grande époque » des Warriors qui les ont conduit à quatre titres entre 2015 et 2022, cette fluidité dans le jeu, notamment sans ballon a perdu de sa superbe (neuvième « Offensive Rating » en 2024, dixième en 2023), quand le reste de la ligue n’a cessé d’évoluer en attaque.

« Ils ont eu une attaque formidable pendant de nombreuses années, Steph s’est plutôt bien débrouillé » s’amuse Terry Stotts. « Je pense que je peux peut-être apporter un regard neuf sur ça. L’effectif a un peu changé. Mais ce n’est pas comme si j’allais être responsable de quoi que ce soit. Je peux être un œil critique pour Steve offensivement et possiblement apporter certaines des choses que l’on faisait aux Blazers. »

Des schémas à initier pour les autres Warriors

Avec Damian Lillard comme plaque tournante, Terry Stotts avait fait de Portland une équipe toujours redoutable de ce côté du parquet, utilisant notamment son meneur sans ballon, avec C.J. McCollum comme deuxième créateur, et des intérieurs offrant des solutions avec des écrans loin du ballon.

« Steve adore lire les adversaires et réagir » décrypte Terry Stotts. « Je pense que c’est la meilleure façon de jouer. Mais dans le même temps, vous pouvez le faire de manière cadrée. Ce que j’aime avoir, c’est annoncer un système, mais que vous ne savez pas ce qui va se passer à l’intérieur de celui-ci. »

Une sorte de chaos organisé, pour mieux déstabiliser les défenses. Et les Warriors ont en stock les armes pour cela.

« On ne va pas changer drastiquement » explique Steve Kerr. « Steph et Draymond vont toujours lancer beaucoup d’actions. Et ils joueront de la façon qu’ils connaissent. […] On doit davantage s’entraîner. Je dois trouver une manière d’organiser les entraînements, répéter nos actions encore et encore jusqu’à ce qu’elles soient des schémas pour que l’on puisse mieux se mettre en place face à la pression défensive.«