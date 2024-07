Terry Stotts et Jerry Stackhouse dans le staff de Steve Kerr

Pour remplacer le regretté Dejan Milojevic, décédé en cours de saison, et Kenny Atkinson, engagé par les Cavaliers, ESPN annonce que les Warriors ont jeté leur dévolu sur Terry Stotts et Jerry Stackhouse ! Deux prises de choix pour Steve Kerr puisque Stotts est un technicien réputé, tandis que Stackhouse a fait ses preuves comme formateur en NCAA, pendant cinq ans à Vanderbilt.

Ancien assistant de Rick Carlisle à Dallas, l’année du titre en 2011, Terry Stotts s’est ensuite fait un nom à la tête des Blazers de 2012 à 2021, qualifiant l’équipe en playoffs huit fois d’affilée, avec une finale de conférence en 2019.

Il y a un an, ce spécialiste de l’attaque avait accepté de rejoindre les Bucks pour être le premier assistant d’Adrian Griffin. C’était une franchise qu’il connaissait bien pour y avoir été assistant de George Karl de 1998 à 2002, puis entraîneur de 2005 à 2007. C’était avant d’apprendre la venue de… Damian Lillard aux Bucks.

Malheureusement, l’expérience avait tourné court puisque le courant n’est pas passé avec Adrian Griffin. Dès le 20 octobre, avant même le début de la saison régulière, Terry Stotts a claqué la porte. À l’époque, on avait évoqué des tensions avec le coach rookie, depuis viré et remplacé par Doc Rivers, notamment en raison d’une trop grande proximité avec Damian Lillard.

Quant au « Stack », ancien meilleur marqueur de la NBA, il avait pris les rênes de l’université de Vanderbilt en 2019, en remplacement de Bryce Drew. Après deux premières saisons décevantes, il était parvenu à basculer dans le positif en 2022, et Vanderbilt avait atteint les quarts de finale du tournoi NIT, l’antichambre du tournoi NCAA.

La saison passée, Vanderbilt avait atteint les demi-finales du tournoi de la SEC. Insuffisant pour être retenu pour la « March Madness », et une fois de plus, la saison des Commodores s’était arrêtée en quart de finale du tournoi NIT. Avant de rejoindre la NCAA, il avait débuté dans le coaching comme assistant aux Grizzlies et aux Raptors, et comme coach en G-League.