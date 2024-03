Jerry Stackhouse prend la porte

Après cinq ans à la tête de Vanderbilt, Jerry Stackhouse a appris qu’il n’était plus l’entraîneur de Vanderbilt. Prolongé au prix fort en 2022, l’ancien meilleur scoreur de la NBA n’a pas survécu à la défaite face à Arkansas dans le tournoi de la SEC. Un revers symbole d’une saison ratée avec 9 victoires pour 23 défaites, et débutée par sept défaites d’affilée.

« J’apprécie l’opportunité que Vanderbilt m’a offerte pour élargir mon expérience dans le sport que j’aime et qui m’a tant donné », a déclaré l’ancien arrière des Sixers. « J’ai eu le privilège d’être le coach de cette équipe au cours des cinq dernières années, et mon staff et moi-même sommes extrêmement reconnaissants pour toutes les occasions que nous avons eues d’aider nos joueurs à grandir et à se développer sur et en dehors du terrain. »

Sous ses ordres, quatre joueurs sont parvenus en NBA : Saben Lee, Aaron Nesmith, Scotty Pippen Jr et Matt Ryan.

Après une expérience comme assistant aux Grizzlies et aux Raptors, et comme coach en G-League, Jerry Stackhouse avait pris les rênes de l’équipe en 2019, en remplacement de Bryce Drew. Après deux premières saisons décevantes, il était parvenu à basculer dans le positif en 2022, et Vanderbilt avait atteint les quarts de finale du tournoi NIT, l’antichambre du tournoi NCAA.

La saison passée, Vanderbilt avait atteint les demi-finales du tournoi de la SEC. Insuffisant pour être retenu pour la « March Madness », et une fois de plus, la saison des Commodores s’était arrêtée en quart de finale du tournoi NIT.