Aaron Nesmith s’est vengé des Celtics…

Si Tyrese Haliburton a été immense dans la victoire des Pacers face aux Celtics, Aaron Nesmith en a été le facteur X. Auteur de 11 de ses 14 points dans le dernier quart-temps, son dunk à 45 secondes de la fin a mis le feu à la salle ! Coéquipiers et spectateurs se sont levés comme un seul homme, et l’ailier pouvait savourer sa petite revanche. Sa double petite revanche même, à la fois collective et individuelle.

« Nous attendions tous ce match avec impatience, notamment en raison de notre contre-performance à Boston (défaite de 51 points) en début de saison », a-t-il rappelé après la victoire. « Ce match avait beaucoup d’importance pour nous, non seulement pour le tournoi NBA, mais aussi pour prendre une petite revanche. »

À titre individuel, Aaron Nesmith s’est aussi vengé de son ancienne équipe, et surtout de ses anciens dirigeants qui l’avaient envoyé aux Pacers il y a un an pour récupérer Malcolm Brogdon. Notamment parce que certains, sur les réseaux sociaux, l’avaient considéré comme une maigre monnaie d’échange.

Il bâche Jayson Tatum !

« Dès que l’échange a eu lieu, j’ai vu les tweets critiques et je les ai immédiatement sauvegardés », avait-il raconté le mois dernier. « Je suis quelqu’un qui prend les choses à cœur et cela m’aide à m’améliorer. C’est ce qui me pousse à aller à l’entraînement, et les tweets ont toujours été dans ma tête. »

Un an plus tard, Malcolm Brogdon n’est déjà plus aux Celtics, et Aaron Nesmith a été prolongé par les Pacers pour 33 millions de dollars sur trois ans. Un deal qu’il n’aurait jamais pu imaginer obtenir à Boston, où il était barré par les Jay’s sur les postes extérieurs. Mais cette nuit, il s’est rappelé au bon souvenir de ses anciens coéquipiers avec une grosse défense sur Jayson Tatum (qu’il a contré !) et Jaylen Brown, et ses 14 points.

« C’est le vrai Aaron Nesmith et il l’a montré à maintes reprises » conclut notamment Myles Turner.

Aaron Nesmith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 46 15 43.8 37.0 78.6 0.6 2.2 2.8 0.5 1.9 0.3 0.5 0.2 4.7 2021-22 BOS 52 11 39.6 27.0 80.8 0.3 1.4 1.7 0.4 1.4 0.4 0.6 0.1 3.8 2022-23 IND 73 25 42.7 36.6 83.8 0.9 3.0 3.8 1.3 3.2 0.8 1.0 0.5 10.1 2023-24 IND 16 24 54.7 46.0 63.3 0.9 2.4 3.3 1.0 3.3 1.1 0.6 0.6 11.0 Total 187 18 43.7 35.8 80.1 0.6 2.3 2.9 0.9 2.4 0.6 0.7 0.3 7.1

