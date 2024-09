Terry Stotts évoque les pistes d’amélioration du jeu des Warriors

À l’instar de Kenny Atkinson, Terry Stotts est passé par la France comme joueur, et ironie de l’histoire, c’est ce même Stotts qui va prendre la place d’Atkinson comme « bras droit » de Steve Kerr aux Warriors.

À 66 ans, l’ancien coach des Hawks et des Blazers sort d’une expérience aussi compliquée que courte avec les Bucks en raison de tensions avec Adrian Griffin, et il souhaite d’abord se fondre dans le moule, et ne pas bouleverser leur jeu.

« Je me suis entretenu avec Steve à ce sujet », confirme Terry Stotts lors de l’émission “The Morning Roast”. « Je ne veux pas leur enlever ce qu’ils ont fait de si bien. Ils sont tellement bon dans la lecture du jeu et la réaction. Ils se déplacent bien sans le ballon… Ma priorité est de ne pas changer ce qu’ils font, mais je pense que Steve veut modifier certaines choses, que d’autres soient mieux réalisées, et que certaines soient abandonnées. C’est à ça que ce sera consacré le mois à venir ».

S’appuyer encore davantage sur Stephen Curry

L’ancien coach des Blazers a tout de même une petite idée en tête pour que l’équipe fonctionne mieux. « Faire en sorte que les jeunes soient plus à l’aise dans leurs mouvements avec et sans ballon, dans la pose d’écrans sur ou loin du ballon. Essayer de mettre en avant davantage encore Steph car il a ce don pour trouver des ouvertures. »

Champion NBA comme assistant de Rick Carlisle avec les Mavericks, Terry Stotts est enthousiaste lorsqu’il évoque le recrutement des Warriors.

« A propos de l’intégration des nouveaux joueurs, je trouve que Buddy Hield est une très bonne recrue. Kyle Anderson sera super. De’Anthony Melton aussi. Je pense que les nouveaux joueurs vont bien s’adapter. »