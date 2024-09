Playoffs WNBA | Napheesa Collier (42 points) envoie les Lynx en demi-finale

Peut-être s’agissait-il d’une passation de pouvoir… Tandis que Napheesa Collier explosait les compteurs avec ses 42 points (record WNBA égalé en playoffs), le basket mondial a peut-être dit adieu à Diana Taurasi, l’une des plus grandes joueuses, et même sportives de l’histoire. Dans le sillage de leur ailière All-Star, les Lynx s’imposent 101-88 face au Mercury et décrochent leur billet pour les demi-finales.

Remplacée à une minute de la fin pour recevoir une belle standing ovation, Napheesa Collier égale le record établi par Breanna Stewart et Angel McCoughtry, et elle devient la première joueuse à enchaîner deux matches de suite à 38 points et plus. C’est aussi son 3e match de suite à 30 points et plus en playoffs, et elle égale le record d’A’ja Wilson. Standing ovation aussi pour Diana Taurasi, sortie pour six fautes, avec 10 points à 3 sur 10 aux tirs. À 42 ans, la sextuple championne olympique a peut-être disputé son dernier match en carrière.

Une opposition de style en demi-finale

Menés à deux reprises de 8 points en première mi-temps, c’est en fin de 3e quart-temps, comme souvent, que les Lynx ont fait la différence pour prendre plus de 10 points d’avance (72-60) grâce à Courtney Williams (11 points) et un collectif impeccable (28 passes sur 34 paniers !). En face, Brittney Griner (24 points) et Taurasi jettent leurs dernières forces dans la bataille, mais jamais le Mercury ne parviendra à passer sous la barre des 10 points d’écart. La fin de rencontre permettra à Olivia Epoupa de fouler le parquet en compagnie des autres remplaçantes des Lynx.

En demi-finale, les Lynx défieront le Sun, la meilleure défense du pays, vainqueur du Fever, pour une superbe opposition de style.

« Cela va être une guerre » a prévenu Napheesa Collier. « C’est une très bonne équipe en défense, mais on joue notre meilleur basket au meilleur moment ». Dans l’autre demi-finale, du très, très lourd avec le Liberty qui essaiera de mettre fin au règne des Aces de Becky Hammon, doubles championnes NBA en titre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.