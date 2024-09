Diana Taurasi ne sait pas quand elle prendra sa retraite

Elle a beau n’avoir jamais porté le maillot des Sparks, Los Angeles, c’est chez elle. « J’ai grandi en regardant les plus grands ici, j’ai été amenée à jouer ici, à honorer Kobe (Bryant). Toute ma famille vient d’ici, on s’est installé ici il y a 40 ans, c’est chez moi », résume Diana Taurasi, native de la banlieue de la cité des Anges.

Mardi soir, la légende du basket féminin a signé 13 points (4/13 aux tirs) et 5 passes dans la courte victoire du Phoenix Mercury (81-85) sur le parquet de la Crypto.com Arena. Les spectateurs présents devaient être nombreux à se demander s’il s’agissait de son dernier passage en carrière dans cette salle.

« Je ne sais pas. Les deux dernières semaines ont été un peu éprouvantes pour moi. Je ne veux pas prendre de décisions hâtives. Je sais que la fin est proche. Je ne sais pas quand elle arrivera », rétorque la joueuse de 42 ans qui arrive au bout de sa 20e saison WNBA.

La sextuple championne olympique, 1ère choix de la Draft 2004, préfère prendre les choses comme elles se présentent. « J’ai toujours été quelqu’un qui se concentre sur la suite des événements. C’est l’entraînement de demain et le match de jeudi contre Seattle. Lorsque la saison sera terminée, je réfléchirai et je prendrai conseil auprès des personnes qui me sont les plus chères », affiche-t-elle.

« Parfois, on ne choisit pas sa fin »

Le match de jeudi, le dernier de la saison régulière, à domicile face au Storm, devrait générer une attention particulière. Son club ne s’est pas privé de surfer sur son indécision pour faire la promotion des deux derniers matchs au Footprint Center avec le slogan « Si c’est la dernière, soyez là. »

Diana Taurasi apprécie en tout cas que ses dirigeants ne lui aient pas demandé de s’engager dans un sens ou dans l’autre. « Je suis reconnaissante de pouvoir faire les choses comme je l’entends. J’ai parlé à beaucoup de gens, et quelqu’un m’a dit un jour : ‘Parfois, on ne choisit pas sa fin.’ Alors, quand ça se termine, ça se termine. Cela a été une aventure sympa », euphémise-t-elle.

Avec dans son placard à trophées, 3 titres de championne WNBA, un MVP, 11 sélections All-Star… Elle qui est encore la 3e meilleure marqueuse de son équipe cette année (15 points de moyenne) s’apprête à entamer une 12e campagne de playoffs. 7e au classement, son équipe (19v-20d) partira tout sauf favorite face aux Minnesota Lynx au premier tour.