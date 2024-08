Diana Taurasi, seule au monde avec ses six médailles d’or

On vante souvent la longévité de LeBron James, mais Diana Taurasi n’a rien à lui envier puisque la star du Phoenix Mercury est devenue dimanche la première, hommes et femmes inclus, à remporter une 6e médaille d’or olympique en basket. Victorieuse à Athènes (2004), Pékin (2008), Londres (2012), Rio (2016) et Tokyo (2021), elle était jusque-là à égalité avec son amie Sue Bird, autre légende du basket américain. Mais la France aura tout tenté pour l’empêcher de récupérer cette 6e médaille d’or.

« Ces matchs sont toujours difficiles » a-t-elle réagi. « Tout le monde pense que c’est facile de gagner des médailles d’or… Mais un match en France face à la France… Elles ont joué physique, elles ont joué dur, elles ont joué pour leur pays. C’était une victoire difficile. J’avais dit à l’équipe, avant le tournoi, que le passé ne permettait pas d’en gagner une autre. Il fallait aller la chercher. Toutes ces équipes se sont investies, elles s’impliquent toutes dans leur équipe et on le voit dans ce tournoi. Chaque soir, n’importe quelle équipe aurait pu gagner ».

A 42 ans, et même si elle n’aime pas qu’on évoque son âge, Diana Taurasi aura joué son rôle de mentor pendant toute la compétition, et elle n’est d’ailleurs pas entrée en jeu en finale face à la France, après n’avoir joué que six minutes en demi face à l’Australie. Pour Breanna Stewart, interrogée avant la finale, la seule présence de Diana Taurasi dans le vestiaire et sur le banc était un atout supplémentaire pour aller chercher une 61e victoire d’affilée !

« On parle de l’or comme un étalon et c’est ce qu’elle est », a déclaré Breanna Stewart. « Combien de victoires a-t-elle remportées sur les 60 ? Je n’en sais rien. Que ce soit dans des rôles différents, comme à ses débuts ou aujourd’hui, elle est l’une des meilleures joueuses de tous les temps. Je pense que nous sommes toutes heureux de partager le terrain avec elle et nous ferons en sorte d’aller jusqu’au bout pour elle ».