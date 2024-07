LeBron James, l’éternelle jeunesse olympique

Et un record de plus pour LeBron James ! C’est l’un des plus anecdotiques, mais dimanche, LeBron James est devenu le basketteur américain le plus âgé de l’histoire des Jeux olympiques.

À 39 ans, l’ailier de Team USA efface des tablettes Larry Bird, qui avait 35 ans lors des Jeux olympiques de 1992. Stephen Curry et Kevin Durant ont d’ailleurs aussi effacé des tablettes l’ancienne légende des Celtics.

Mais à regarder LeBron James courir partout dans la victoire face à la Serbie, on a vraiment du mal à croire qu’il a 39 ans, et même 40 ans dans quatre mois. Lorsqu’il loupe un tir, il cavale récupérer son rebond pour trouver un shooteur à 3-points. Lorsqu’il part en contre-attaque, il résiste à trois Serbes pour marquer.

C’est le LeBron James qu’on a toujours connu : puissant, dynamique et enthousiaste. Un LeBron James qui noircit la feuille avec 21 points, 9 passes et 7 rebonds. Mais aussi 6 balles perdues.

Du sang-froid en début de match

« On fera mieux pour les balles perdues » prévient-il sur NBC Sports. « On essaie de faire attention au ballon, et d’éviter de perdre ces balles qui nous empêchent d’avoir plus de possessions en attaque. On fera mieux mercredi. »

Titulaire, LeBron James est le créateur et le moteur de l’attaque de Team USA. Il donne du rythme, il lâche la balle, il encourage le mouvement et cet altruisme est contagieux. Depuis le début de leur préparation, les Américains n’avaient pas encore proposé autant de jeu en mouvement, et les séquences d’isolation ont été rares.

« C’est notre meilleur match pour l’instant » confirme le quadruple MVP. « Je pense qu’on a été mis à l’épreuve tôt dans le match, et on a gardé notre sang froid. La « second unit » est alors entrée en jeu, il y a eu un gros changement. KD a été phénoménal. C’est comme s’il n’avait jamais été absent, ou qu’il n’avait jamais manqué un entraînement ou un match. C’était donc un bon début pour nous ».

Une boule au ventre comme un gamin

Dans cette victoire convaincante, le retour de Kevin Durant, insolent d’adresse et de facilité, a marqué les esprits, et LeBron James a dit tout le bien qu’il pensait de son ami.

« Son talent est hors norme… A l’entraînement, il se défonce autant qu’en match. Vous savez, je pense qu’il se donne même encore plus à l’entraînement, et quand le match commence, c’est juste une routine pour lui ».

Enfin, un mot sur cette ambiance. Porte-drapeau des Etats-Unis, LeBron James a multiplié les gestes d’encouragement et les célébrations. Porter le maillot américain est tellement important pour lui.

« C’était génial. J’étais là, à écouter notre hymne national, à écouter les fans applaudir, et j’ai ressenti de la nervosité », avoue-t-il. « J’avais une boule au ventre, les papillons sont apparus, et c’était quelque chose de différent. Il y avait beaucoup de monde, et c’était une atmosphère différente. »